Real Madrid lo lắng nạn chấn thương trước trận Champions League với Liverpool

Real Madrid đang lo lắng về chấn thương kép trước trận đấu với Liverpool tại Champions League vào tháng tới, khi hai cầu thủ chủ chốt khiến Xabi Alonso lo lắng khi làm nhiệm vụ quốc tế.

Kylian Mbappe phải rời sân sớm vì chấn thương

Real Madrid có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt cầu thủ đáng kể khi đối đầu với Liverpool tại Champions League vào tháng tới. Xabi Alonso đã lo lắng về chấn thương kép trong loạt trận quốc tế, khi Liverpool chuẩn bị đối đầu với Madrid trên sân nhà vào thứ Ba, ngày 4-11.

Franco Mastantuono, mặc dù bị đau trong trận đấu La Liga gần nhất của Real Madrid với Villarreal, vẫn cùng Argentina làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy nhiên, cầu thủ 18 tuổi này hiện đã rút lui khỏi đội tuyển quốc gia do bị mỏi cơ. Do đó, anh sẽ bỏ lỡ trận giao hữu tiếp theo của Argentina với Puerto Rico vào thứ Tư và sẽ trở lại Madrid để kiểm tra thêm nhằm đánh giá mức độ chấn thương.

Ngoài ra, Didier Deschamps xác nhận Kylian Mbappe sẽ được kiểm tra y tế sau trận Pháp thắng Azerbaijan 3-0 tại vòng loại World Cup vào tối thứ Sáu. Giống như Mastantuono, Mbappe đã dính chấn thương nhẹ trong trận đấu với Villarreal và tỏ ra khó chịu vào cuối trận đấu của Pháp trước khi được Florian Thauvin thay ra.

Thêm vào nỗi lo của Real, Antonio Rudiger và Ferland Mendy cũng có thể vắng mặt trong trận đấu với Liverpool vào tháng tới, tùy thuộc vào quá trình hồi phục chấn thương hiện tại của họ. Rudiger dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến tháng 12 do chấn thương gân kheo sau khi gặp vấn đề trong quá trình tập luyện. Trong khi đó, Mendy đã vắng mặt trên sân dưới thời Alonso kể từ Club World Cup mùa hè này, phải ngồi dự bị do chấn thương đùi được cho là không rõ ngày trở lại, theo Liverpool Echo.

Dean Huijsen, Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold hiện cũng đang trong quá trình điều trị chấn thương, nhưng cả ba dự kiến ​​sẽ trở lại phong độ tốt nhất khi Real Madrid đối đầu với Liverpool. Arne Slot đã phải đối mặt với khá nhiều chấn thương của các cầu thủ.

Alisson Becker có thể sẽ bỏ lỡ trận lượt về Champions League của Liverpool do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Galatasaray và dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu đến giữa tháng 11. Ibrahima Konate, người đã bị thay ra trong trận đấu với Chelsea do chấn thương cơ tứ đầu đùi, sau đó đã lên đường sang Pháp để làm nhiệm vụ quốc tế, cho thấy chấn thương của anh không nghiêm trọng.

Giovanni Leoni, mặt khác, đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) và sẽ phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải. Trong một diễn biến khác, Wataru Endo đã bỏ lỡ nhiệm vụ quốc tế với Nhật Bản do một chấn thương chưa được xác định. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của anh ấy nghiêm trọng đến mức nào hoặc liệu anh ấy có đủ thể lực để đối đầu với Real hay không.

HOÀNG HÀ