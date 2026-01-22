Real Madrid doanh thu kỷ lục 1,2 tỷ EUR

Real Madrid từng là đội đầu tiên tạo ra doanh thu vượt 1 tỷ EUR vào mùa giải 2023-2024.

Barcelona đứng thứ 2, tăng từ vị trí thứ 5 trong khi Bayern Munich xếp thứ 3 và Paris Saint-Germain thứ 4. Đây là lần đầu tiên không có đội bóng Anh nào lọt vào tốp 4 của Money League, khi Real Madrid, Barcelona, ​​Bayern Munich và PSG đều hưởng lợi từ việc tiến sâu vào Champions League mở rộng và FIFA Club World Cup mở rộng vào mùa hè. Liverpool, đội lần đầu tiên trở thành CLB Anh có doanh thu cao nhất năm, xếp thứ 5 ngay trên Man.City và Arsenal…

Man.United từng được coi là hình mẫu thành công về mặt thương mại trong bóng đá và đã đứng đầu bảng xếp hạng Money League trong 10 trên 29 lần công bố, nhưng việc gần đây nhất là năm 2017 đã nêu bật sự sa sút của họ về thành tích trên sân cỏ. Quỷ đỏ hiện đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng năm 2026, một phần do doanh thu bản quyền truyền hình giảm từ 258 triệu EUR xuống còn 206 triệu do không tham dự Champions League mùa giải 2024-2025. CLB dự kiến ​​sẽ thu về doanh thu từ các trận đấu thậm chí còn ít hơn trong mùa giải hiện tại do hoàn toàn vắng mặt tại các giải đấu châu Âu, và việc không vượt qua được vòng đầu tiên ở cả 2 giải đấu cúp quốc nội đồng nghĩa với việc họ sẽ chỉ chơi 20 trận đấu chính thức tại Old Trafford trong mùa giải 2025-2026.

Trong khi đó, tổng doanh thu của 20 đội bóng hàng đầu thế giới đạt 12,4 tỷ EUR đã thể hiện mức tăng 11% so với bảng xếp hạng trước đó… Trong 3 nguồn thu nhập, báo cáo của Deloitte cho thấy doanh thu thương mại là nguồn thu chính (chiếm 43% tổng số). Tuy nhiên, doanh thu từ các trận đấu là nguồn tăng trưởng nhanh nhất (tăng 16% so với năm trước, chiếm 19% tổng số). 38% còn lại đến từ doanh thu bản quyền truyền hình, cũng tăng 10%. 10 đội tham gia Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ mùa hè năm ngoái đã chứng kiến ​​doanh thu bản quyền truyền hình của họ tăng 17%.

THANH TUẤN