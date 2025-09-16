Real Madrid của Alonso hồi sinh mạnh mẽ cho sứ mệnh Champions League

Đội bóng 15 lần vô địch châu Âu Real Madrid mở màn chiến dịch Champions League mới vào thứ Ba trước Marseille với hy vọng giờ đây họ đã có HLV giỏi và đội hình siêu mạnh để giành lại ngai vàng.

HLV Xabi Alonso đang vực dậy sức mạnh siêu đẳng ở Bernabeu

Madrid đã làm mới đội hình trong mùa hè này với một số bản hợp đồng mới với chi phí khoảng 170 triệu euro và chiêu mộ cựu tiền vệ Xabi Alonso để thay thế cựu binh Carlo Ancelotti. 'Los Blancos' đã bị Arsenal đánh bại với tỷ số chung cuộc 5-1 ở tứ kết mùa trước, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến bộ cả về mặt chiến thuật lẫn nhân sự.

Với hàng công mạnh mẽ khi Ancelotti kiên quyết sử dụng bộ tứ tấn công gồm Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo Goes và Jude Bellingham, hàng phòng ngự của Madrid dễ dàng bị phá vỡ. Ancelotti không thể tìm ra chiến lược phù hợp để bảo vệ đội bóng, và mặc dù Mbappe đã đạt phong độ đỉnh cao trong nửa sau mùa giải, nhưng chỉ sức mạnh ngôi sao thôi là không đủ trước những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Madrid đã phải nhận 6 thất bại tại giải đấu, bao gồm trước Liverpool, Atletico Madrid và AC Milan, kết thúc mùa giải mà không có danh hiệu lớn nào và chứng kiến ​​đối thủ truyền kiếp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội.

Siêu sao người Pháp Mbappe đã khởi đầu mùa giải với phong độ ấn tượng với bốn bàn thắng sau bốn trận đấu tại La Liga, nhưng người hâm mộ Madrid cũng ấn tượng không kém trước sự vững chắc mà Alonso đã tạo dựng cho đến nay.

Madrid đã giữ sạch lưới hai trận và vượt qua trận đấu kéo dài một giờ với 10 người trước Real Sociedad vào thứ Bảy để giành chiến thắng và duy trì khởi đầu 100% phong độ cho chiến dịch tại La Liga. "Sau một thời gian dài thi đấu với ít hơn một cầu thủ, chúng tôi đã có một số giai đoạn thi đấu tốt, những giai đoạn mà chúng tôi biết cách khai thác sâu sắc", Alonso nói, hài lòng với sự nỗ lực tập thể của toàn đội, điều không phải lúc nào cũng thể hiện rõ ở mùa giải trước. "Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều và khai thác sâu sắc vì lợi ích của đội bóng." Không giống như Ancelotti, Alonso đã thể hiện sự linh hoạt, cả về cách tiếp cận trận đấu lẫn lựa chọn cầu thủ.

Tiền vệ cánh Vinicius Junior đã bị loại khỏi trận đấu với Real Oviedo ở La Liga và bị thay ra sớm do gặp khó khăn trước Real Sociedad. Với việc Champions League mở rộng, đồng nghĩa với việc các đội sẽ phải thi đấu tám trận vòng bảng, Alonso cho biết ông sẽ xoay tua đội hình trong những tuần tới.

"Chúng tôi sẽ cần tất cả mọi người. Chúng tôi đang trong giai đoạn có rất nhiều trận đấu", vị huấn luyện viên người Basque nói. "Điều quan trọng là tất cả mọi người đều phải tham gia để có thể cạnh tranh và duy trì phong độ ổn định."

Sự ổn định đó đã bị thiếu hụt ở mùa giải trước khi Madrid liên tục thay đổi phong độ từ xuất sắc sang đáng thất vọng trong năm cuối cùng của Ancelotti.

Jude Bellingham bất ngờ trở lại đội hình Real Madrid tuần này

Ancelotti, di sản của Zidane

Bất chấp kết thúc đáng thất vọng, Alonso vẫn còn nhiều việc phải làm tại Santiago Bernabeu. Ancelotti đã ba lần vô địch Champions League cùng câu lạc bộ, cân bằng kỷ lục ba lần vô địch của Zinedine Zidane, cả sáu đều diễn ra trong 12 mùa giải gần nhất.

Được mệnh danh là Mister Champions, Ancelotti đang giữ kỷ lục năm danh hiệu với tư cách là huấn luyện viên. Alonso đã về nhì ở chung kết Europa League cùng Bayer Leverkusen năm 2024 và hiện đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp huấn luyện.

Vị HLV người Tây Ban Nha, từng chơi ở vị trí tiền vệ cho Liverpool và Real Madrid, đã vô địch Champions League với cả hai CLB này khi còn là cầu thủ. Việc bổ sung thêm những danh hiệu này trên cương vị HLV chính là chìa khóa cho sự nghiệp lâu dài của ông tại Real Madrid, đội bóng coi trọng Champions League hơn tất cả các danh hiệu khác.

Sự xuất hiện của Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold và Alvaro Carreras đã củng cố hàng phòng ngự của Madrid, vốn đã sa sút ở mùa giải trước, trong khi ngôi sao trẻ Franco Mastantuono bổ sung sự sắc bén cho hàng công.

Bellingham đã phải ngồi ngoài trong giai đoạn đầu mùa giải sau ca phẫu thuật vai và sẽ bổ sung thêm nhiều lựa chọn cho Alonso khi anh trở lại trong vài tuần tới.

Với Mbappe đang ở phong độ đỉnh cao và đội bóng đang cho thấy những tín hiệu tích cực vào đầu mùa giải, người hâm mộ Madrid lạc quan rằng họ có thể một lần nữa tự tin trước những đội bóng hàng đầu châu lục.

Tchouameni tự tin Real Madrid sẽ mạnh mẽ hơn dưới triều đại Alonso

Aurelien Tchouameni chia sẻ về sự tiến bộ của đội bóng dưới thời tân HLV Xabi Alonso. "Chúng tôi sẽ đối mặt với một trận đấu rất khó khăn, nhưng phải thể hiện đúng đẳng cấp để giành chiến thắng".

"Giải đấu này đã có một chút thay đổi, nhưng chúng tôi biết mình có thể tham dự vòng play-off và đặt mục tiêu vô địch. Nếu thực hiện từng bước một, chúng tôi có thể kết thúc trong top 8. Trọng tâm hiện tại là trận đấu ngày mai - chúng tôi muốn khởi đầu chiến dịch một cách thuận lợi".

Tchouameni đã đề cập đến tranh cãi về trọng tài trong trận đấu hôm thứ Bảy tuần trước: "Các trọng tài đã nỗ lực hết mình trong mỗi trận đấu. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã chiến thắng. Tôi không có gì phàn nàn cả. Mọi người đều đã thấy những gì đã xảy ra, và giờ chúng tôi phải hướng tới tương lai".

Anh cũng nhìn lại ảnh hưởng của Xabi Alonso: "Chúng tôi đã thành công rực rỡ dưới thời Carlo Ancelotti, một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, nhưng Xabi mang đến một phương pháp huấn luyện khác biệt. Chúng tôi đã tiến bộ hơn nhờ anh ấy kể từ đầu mùa giải.

"Mọi người đều cảm thấy tốt và đang chơi với phong độ của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đà phát triển này".

Về áp lực khi thi đấu cho Real Madrid: "Áp lực luôn tồn tại. Điều đó không có gì mới mẻ. Mỗi mùa giải, chúng tôi đều đặt mục tiêu giành mọi danh hiệu. Năm ngoái chúng tôi không giành được nhiều danh hiệu, vì vậy mùa giải này chúng tôi quyết tâm đạt được nhiều hơn."

Tchouameni cũng khen ngợi đồng hương Kylian Mbappe: "Kylian đã ghi rất nhiều bàn thắng ở mùa giải trước và đang tiếp tục phong độ đó. Là một tập thể, chúng tôi mạnh mẽ hơn và có nhiều lựa chọn hơn để giành chiến thắng. Cậu ấy đang chơi ở một đẳng cấp đáng kinh ngạc, như mọi năm."

Nói về những thay đổi chiến thuật dưới thời Alonso: "Chúng tôi đã có những điều chỉnh, một số cầu thủ đã thay đổi vị trí, và phương pháp cũng khác. Marseille là một đội bóng mạnh với những cầu thủ chất lượng, và chúng tôi cần thể hiện sức mạnh của mình".

Về các đối thủ vào thứ Ba: "Marseille là một câu lạc bộ lớn ở Ligue 1. Tôi dự đoán một trận đấu khó khăn tại Champions League. Nhiều người ở Pháp theo dõi họ rất sát sao, thậm chí bạn bè tôi cũng đã hỏi mua vé. Là một người Pháp và một cầu thủ Madrid, tôi rất háo hức được đối đầu với họ".

Về tham vọng Champions League của Mbappe: "Chúng tôi biết cậu ấy muốn vô địch Champions League – đó là mục tiêu của câu lạc bộ. Kylian luôn hướng đến chiến thắng, và chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực như một đội. Tuy nhiên, trước tiên, chúng tôi tập trung vào trận đấu ngày mai, cả về thể chất lẫn tinh thần".

Cuối cùng, Tchouameni chia sẻ về cột mốc của mình: "Chơi 150 trận cho Real Madrid là một giấc mơ. Tôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc, chơi nhiều trận hơn nữa, giành danh hiệu và tận hưởng trọn vẹn từng mùa giải ở đây".

HOÀNG HÀ