Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giai đoạn mới, đồng thời công bố việc ra mắt Giải bóng đá FIFA ASEAN Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn ký biên bản ghi nhớ.

Biên bản ghi nhớ được ký giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch ASEAN kiêm Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim. Đây là giai đoạn hợp tác 5 năm thứ hai giữa hai tổ chức, tiếp nối thỏa thuận đầu tiên ký kết vào tháng 11-2019 – vốn đã mang lại nhiều chương trình ý nghĩa như Bóng đá cho trường học của FIFA, các chiến dịch truyền thông về sức khỏe và các hội thảo giáo dục – phát triển tại khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Thỏa thuận mới giữa FIFA và ASEAN sẽ giúp cả hai tổ chức tiếp tục tạo nên sự khác biệt, sử dụng bóng đá như phương tiện mang lại niềm tin và niềm vui cho hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên khắp Đông Nam Á. Quan hệ hợp tác này sẽ thúc đẩy phát triển bóng đá, tiến bộ xã hội và lối sống lành mạnh trên toàn khu vực”.

Theo thỏa thuận mới, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trên năm lĩnh vực trọng tâm: thúc đẩy tính liêm chính trong thể thao; tận dụng thể thao cho phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm phát triển bóng đá trong và ngoài sân cỏ; thúc đẩy hòa nhập và bình đẳng; đồng thời hỗ trợ khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ ký kết, FIFA chính thức công bố ra mắt Giải FIFA ASEAN Cup, giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia thuộc các Liên đoàn thành viên FIFA trong khu vực Đông Nam Á, được tổ chức theo mô hình của FIFA Arab Cup.

“Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng ASEAN thông qua việc ra mắt Giải FIFA ASEAN Cup. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong lịch thi đấu bóng đá khu vực, tạo cơ hội để những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Thông qua FIFA ASEAN Cup, chúng ta đang gắn kết các quốc gia trong khu vực, đồng thời nâng tầm bóng đá đội tuyển và phát triển phong trào thể thao trên toàn Đông Nam Á”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định.

FIFA sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các Liên đoàn thành viên FIFA thuộc các quốc gia ASEAN để thống nhất thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup trong thời gian tới.

ĐOÀN NHẬT