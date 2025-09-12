Quả bóng vàng Nguyễn Thịnh Phát mang chiến thắng về cho futsal Việt Nam

Rạng sáng 12-9 (giờ Việt Nam), đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà Kuwait trong trận giao hữu đầu tiên tại chuyến tập huấn chuẩn bị vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng Kuwait ở trận giao hữu đầu tiên. ẢNH: ANH TRẦN

Dù chỉ là trận đấu mang tính thử nghiệm đội hình hướng đến vòng loại Giải futsal châu Á 2026, nhưng chiến thắng trước đội tuyển đang xếp hạng 43 thế giới là Kuwait vẫn mang nhiều ý nghĩa tích cực với thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Đặc biệt, phong độ ấn tượng của các chân sút Nguyễn Đa Hải, Trịnh Công Đại và Nguyễn Thịnh Phát, 3 cầu thủ lập công ở trận giao hữu đầu tiên với Kuwait, đã cho thấy khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của đội tuyển futsal Việt Nam được cải thiện nhiều thứ.

Nguyễn Thịnh Phát là một trong 3 cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Kuwait có trình độ lẫn thứ hạng FIFA cao hơn các đối thủ ở vòng loại Giải futsal châu Á 2026 của đội tuyển futsal Việt Nam như Lebanon (hạng 54), Trung Quốc (hạng 85), nên đây là cử dợt lý tưởng cho Phạm Đức Hòa cùng đồng đội.

Trong suốt trận đấu, hai đội tạo ra màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Với chiến thuật hợp lý cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, đội tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng sát nút 3-2. HLV Diego Giustozzi tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt trong bối cảnh ông ưu tiên thử nghiệm đội hình và kiểm tra phong độ cầu thủ.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cùng Ủy viên Ban Chấp hành VFF Trần Anh Minh theo dõi trận giao hữu trên khán đài. ẢNH: ANH TRẦN

Trận giao hữu này còn trở nên đáng chú ý khi đội tuyển futsal Việt Nam gặp HLV trưởng của tuyển Kuwait là Bruno Garcia, người từng giúp futsal Việt Nam giành vé lịch sử dự Futsal World Cup 2016.

Theo kế hoạch, ngày 13-9, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tái đấu Kuwait trong trận giao hữu lượt về cũng tại nước bạn.

Sau đó, Phạm Đức Hòa cùng đồng đội bay thẳng sang Trung Quốc để thi đấu tại bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Tại đây, Việt Nam lần lượt gặp Hồng Kông (ngày 20-9), Trung Quốc (22-9) và Lebanon (24-9). Mục tiêu của toàn đội là giành ngôi đầu bảng, qua đó đoạt vé trực tiếp vào vòng chung kết.

HỮU THÀNH