Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú: 'U22 Việt Nam sẽ đạt trạng thái tốt nhất tại SEA Games 33'

Ngay sau khi đội tuyển U22 Việt Nam có mặt tại nơi đóng quân để chuẩn bị cho SEA Games 33, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú – người được Thường trực BCH VFF phân công làm Lãnh đội U22 Việt Nam tại SEA Games 33 – đã có những chia sẻ với truyền thông...

Ông Trần Anh Tú chia sẻ cùng giới truyền thông vào chiều 1-12.

Ông Trần Anh Tú cho biết việc thay đổi ngày thi đấu sớm hơn so với ban đầu phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị, nhưng toàn đội đã chủ động ứng phó. “Việc điều chỉnh lịch khiến chúng ta buộc phải có những thay đổi nhất định. VFF đã nhanh chóng xây dựng các phương án, trong đó tính đến khả năng thi đấu ở Bangkok hoặc Chiangmai.

Khi Ban tổ chức SEA Games 33 chốt địa điểm thi đấu tại Bangkok, VFF đã cử hai cán bộ sang tiền trạm để chuẩn bị mọi công tác hậu cần. Đến thời điểm hiện tại, quá trình di chuyển của đội từ khi nhập cảnh đến nhận phòng khách sạn đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi”, Phó chủ tịch Trần Anh Tú nói.

Đình Bắc cùng nhiều trụ cột đang đạt phong độ tốt.

Ông Trần Anh Tú lo ngại về vấn đề di chuyển khi cho biết vấn đề giao thông có chút khó khăn. VFF cũng đã được lường trước từ sớm, từ đó chủ động trong kế hoạch di chuyển nhằm bảo đảm đội tuyển không bị ảnh hưởng. “Không khí tập luyện của toàn đội đang rất tốt. Tất cả đều sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới”, Phó chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Trước trận gặp U22 Lào vào ngày 3-12, ông Trần Anh Tú khẳng định sự chuẩn bị của U22 Việt Nam không chỉ gói gọn trong vài ngày tập trung tại Bà Rịa, mà là cả một quá trình dài hơi. Ông nhấn mạnh: “Nếu nhìn từ thời điểm tập trung sau vòng 1/8 Cúp Quốc gia, hoặc việc một số cầu thủ CAHN lên muộn, có thể thấy thời gian gấp gáp. Nhưng thực tế, đội hình U22 Việt Nam đã ổn định và được rèn luyện liên tục trong suốt một năm qua.

U22 Việt Nam trên sân tập chiều 1-12.

Chúng ta đã có ba chuyến tập huấn tại Trung Quốc, chuyến tập huấn chất lượng tại Qatar, vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, rồi toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đó là cả quá trình chuẩn bị bài bản, xuyên suốt, nhằm giúp đội đạt trạng thái tốt nhất cho SEA Games 33”.

CAO TƯỜNG