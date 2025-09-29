Phép màu tại Olympique Lyon

Cựu tài năng lò Liverpool, Tyler Morton ghi bàn duy nhất giúp Lyon thắng Lille ở vòng 6 Ligue 1 2025/26. Ảnh: AFP

Trước khi Ligue 1 2025/26 khởi tranh, không ai dám đặt cược vào khả năng cạnh tranh của Olympique Lyon. Họ phải bán tiền đạo chủ lực Mikautadze vào giờ chót kỳ chuyển nhượng, trước đó chia tay một loạt trụ cột như Lacazette hay Cherki, phải giảm tải đến một nửa quỹ lương hoạt động. Về lý thuyết, Lyon đang không có bất cứ chân sút đúng nghĩa nào. Hệ quả từ một mùa hè biến động sau lệnh trừng phạt giáng xuống hạng Ligue 2 vì những sai phạm tài chính, điều Lyon đã suýt soát thoát được bằng những cam kết giới hạn và chính sách thắt lưng buộc bụng.

Tất cả điều đó cho thấy rằng thành tích đứng thứ nhì Ligue 1 2025/26, bằng điểm Paris Saint-Germain dẫn đầu chẳng khác nào phép màu nơi Lyon. Họ xây dựng lại một hàng thủ vốn không được đánh giá cao mùa trước lại đang chắc chắn nhất giải với chỉ 3 bàn thua, hàng đầu không chỉ quốc nội mà tính cả châu Âu. Thay thế cựu thủ môn số một Lucas Perri bằng Dominik Greif xuất sắc không kém, với tỷ lệ cứu thua đứng hàng tốp giải Pháp hiện nay. Thủ môn người Slovakia hợp cùng bộ tứ Mailand-Niles - Niakhate - Mata - Tagliafico là sức mạnh chủ yếu, giúp Lyon dù chỉ ghi được 8 bàn vẫn tìm thấy những chiến thắng sát nút quan trọng.

Như vào đêm qua, làm khách trên sân Lille được đánh giá cao hơn, Lyon vẫn thắng chung cuộc 1-0 nhờ công tiền vệ Tyler Morton, cựu sao trẻ Liverpool. Vòng trước thì Tanner Tessman giúp Lyon thắng Angers 1-0. Cũng nhờ công tuyển thủ Hoa Kỳ, cũng với tỷ số 1-0 là chiến thắng Utrecht tại Europa League hồi giữa tuần. Sự tỏa sáng của hàng phòng thủ với triết lý đá phản công mùa này là yếu tố quan trọng giúp Lyon vẫn giữ vững vị thế hàng đầu nước Pháp, bất chấp cơn chảy máu những ngôi sao. Và thành tích này đến không chỉ gây bất ngờ nơi giới mộ điệu mà còn trong chính nội tại Lyon, như phát biểu của đội phó Tagliafico sau trận thắng Lille: "Chúng tôi đang tận hưởng bóng đá theo cách của mình. Chúng tôi chỉ quan tâm đến chiến thắng nhưng 3 điểm tại Lille đã vượt qua kỳ vọng ban đầu. Các cầu thủ đang thi đấu vượt qua ngưỡng tiềm năng có thể."

Như HLV Jose Mourinho từng nói, thắng một trận với tỷ số 10-0 chỉ đơn thuần là một chiến thắng, nhưng thắng mười trận cùng tỷ số 1-0 sẽ dẫn đầu cả giải đấu. Lyon với tiềm lực hạn chế mùa này, chưa biết chắc chắn họ sẽ đi bao xa. Nhưng từng chiến thắng quý giá có được vào đầu mùa giải có thể giúp Les Gones duy trì vị thế cạnh tranh và tiếng tăm từ truyền thống mà họ xây dựng trong quá khứ.

QUANG ANH