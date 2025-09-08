Lyon chưa thể là đối trọng của PSG

Cầu thủ Lyon ăn mừng chiến thắng Marseille. Ảnh: REUTERS

Olympique Lyon hướng đến Ligue 1 2025/26 trong bầu không khí u ám tại sân vận động Groupama. Họ đã bán hàng loạt trụ cột trong mùa hè vừa qua sau nỗ lực đảo ngược án phạt giáng xuống hạng vì sai phạm tài chính. Nhìn những Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Lucas Perri, Nemanja Matic và Georges Mikautadze dứt áo, Lyon cũng chẳng thể thay thế họ bằng những lựa chọn chất lượng. Các lệnh trừng phạt tài chính khiến hầu bao hạn hẹp, Lyon chỉ có thể hướng đến những tân binh giá rẻ và tiềm năng.

Với một đội hình thiếu chiều sâu, suy giảm chất lượng nghiêm trọng, Lyon từng bị nhận diện khó có thể tiến đến tốp 4 chứ chưa nói chức vô địch. Nhưng sau ba vòng đấu mở màn mùa giải mới, chỉ có "Mãnh sư" là đội duy nhất cùng Paris Saint-Germain toàn thắng. Không những giành trọn điểm tối đa, Lyon còn chưa để thua bàn nào. Tờ Foot Mercato đã nhận xét sau chiến thắng derby "Olympique" trước Marseille rằng, Lyon đang đi trên hành trình khó tin.

Bởi quả thực, họ đã kết thúc kỳ chuyển nhượng bằng việc không thể kịp chiêu mộ người thay thế tiền đạo chủ chốt Mikautadze. Thi đấu với Marseille với đội hình không có bất cứ trung phong nào và giành 3 điểm, bảo toàn thành tích bất bại và sạch lưới. Như lời của hội trưởng ultras Les Gones chia sẻ trên Le Parisien: "Có giàu trí tưởng tượng nhất cũng không nghĩ rằng Lyon khởi đầu mùa giải tốt đến vậy."

9 điểm tuyệt đối từ Lyon biến họ thành kẻ duy nhất sánh bước PSG trên bảng xếp hạng Ligue 1. Nhưng thực tế, với những gì đang có trong tay, Lyon khó có thể mơ mộng. Đó là chia sẻ từ HLV trưởng Paulo Fonseca:

"Bạn không thể đòi hỏi nhiều hơn từ Lyon. Giờ chưa phải lúc nghĩ đến chức vô địch hay cuộc đua nào đó với PSG. Chúng tôi chịu thiệt hại có thể xóa sổ đội bóng. Nhưng khi chọn cách đứng lên, chúng tôi phải trở lại thực tế. Lyon vẫn là đại diện tại Europa League, chúng tôi đặt quyết tâm cao tại đây cũng như ở Ligue 1. Song, đó là khẳng định duy nhất từ tôi. Lyon sẽ chỉ giải quyết từng trận đấu và ứng biến." - HLV Paulo Fonseca nói sau chiến thắng Marseille.

Nếu một trụ cột như Tolisso, Tessman, Fofana hay Niakhate chấn thương, Lyon không có sự thay thế tương xứng. Một mùa hè biến động đã khiến băng ghế dự bị tại Groupama chỉ còn rất ít lựa chọn như tân binh Pavel Sulc. Và khi tuyến đầu thiếu hụt nhân sự, Lyon thay đổi phong cách từ đội bóng kiểm soát sang cách chơi phòng ngự phản công, ưu tiên bảo toàn mảnh lưới. Như trước Marseille, Lyon đã bổ sung hậu vệ Tagliafico và trung vệ Kluivert thay cho những tiền vệ phía trên, họ đã tính đến sự chắc chắn trước khi có bàn quyết định. Hàng phòng ngự cũng là nơi Lyon tạm yên tâm về độ dày nhân sự.

Nhưng chừng đó là không đủ cho một đối trọng với PSG xuất hiện tại Pháp. Đến Marseille đã bạo chi trong hè vừa qua với gần 100 triệu EUR còn chưa cho thấy hiệu quả. Tất nhiên phép so sánh chỉ mang tính tương đối, và thành tích tốt của Lyon cũng đáng được thừa nhận sau một mùa hè biến động. Không có cơ sở nào đủ vững chắc đảm bảo Lyon tiếp tục duy trì kết quả tốt trong cuộc đua đường dài, nơi mà chiều sâu chất lượng nhân sự mang yếu tố tiên quyết. Như đã nêu, những người Lyon hiểu điều đó, họ rất thực tế và chính sự thực tế này vẫn bảo chứng cho tên tuổi "Mãnh sư sông Rhone" vẫn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất bóng đá Pháp sau thử thách tưởng chừng đã nuốt chửng đội bóng này hồi mùa hè.

QUANG ANH