Lyon phải bán tiền đạo chủ lực để trả nợ 40 triệu EUR

Olympique Lyon đặt mục tiêu thu về 40 triệu EUR từ việc bán cầu thủ để hoàn tất nghĩa vụ tài chính, và họ đã chia tay chân sút hàng đầu Georges Mikautadze. Tuyển thủ Gruzia sẽ chuyển sang thi đấu cho Villarreal tại Tây Ban Nha với phí chuyển nhượng 30 triệu EUR, mọi thủ tục đã hoàn tất. Lyon muốn giữ Mikautadze ở lại, nhưng sức ép từ những lệnh trừng phạt tài chính lên đội bóng này không cho phép điều đó.

Trong bối cảnh đã chia tay tiền đạo kỳ cựu Alexandre Lacazette, Lyon tìm thấy sự thay thế từ Mikautadze. Chân sút 24 tuổi đã ghi bàn duy nhất giúp Les Gones thắng trận mở màn Ligue 1 2025/26 trên sân Lens. Và anh cũng đã thi đấu trọn 90 phút trong chiến thắng Metz 3-0 ở vòng 2 hồi tuần trước. Cả Mikautadze và Lyon đều đã không muốn cuộc chia tay mùa hè này. Mikautadze đi lên từ tuyến trẻ Lyon và có tình cảm lớn với đội bóng áo trắng.

Việc bất đắc dĩ phải bán Mikautadze nhằm giúp Lyon đảm bảo nghĩa vụ tài chính với Cơ quan quản lý các câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Pháp (DNCG) và Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Đây là nỗ lực trong cam kết tài chính từng được Lyon tuyên bố khi kháng cáo án phạt giáng xuống giải hạng nhì Ligue 2 hồi đầu mùa hè năm nay. Số tiền bán Mikautadze và trước đó là hậu vệ Sael Kumbedi (Wolfsburg mượn 1 triệu EUR, 8 triệu EUR mua đứt) giúp Lyon đạt yêu cầu từ các cơ quan chức năng.

Lyon thực tế, từng muốn bán một trụ cột khác là Malick Fofana chứ không phải Georges Mikautadze. Đối với chân chạy cánh người Bỉ, Lyon từng mong muốn trên 50 triệu EUR nhưng sự quan tâm từ các đối tác như Liverpool, Bayern Munich hay Nottingham Forrest dần hạ nhiệt cho đến nay. Bản thân Fofana đã tuyên bố sẽ ở lại Lyon ở mùa 2025/26, do đó, Mikautadze phải "lên sàn" khi là cầu thủ có giá trị hàng đầu đội. Đây là viễn cảnh kém khả quan hơn với "Mãnh sư" khi mà nếu bán được Fofana, Lyon không những có thể trả nợ mà còn có thể tiếp tục tái đầu tư vào kỳ chuyển nhượng hè.

Chỉ còn ít ngày nữa là phiên chợ chuyển nhượng cầu thủ tại châu Âu sẽ kết thúc. Lyon đối diện bài toán khó về việc tìm kiếm tiền đạo chủ lực mới thay thế Mikautadze. Giờ đây trong đội hình của họ chỉ còn duy nhất 2 cầu thủ mới 17 tuổi cho vai trò số 9, đó là Enzo Molebe và Alejandro Gomes Rodriguez. Và phía trước "Mãnh sư sông Rhone" tại vòng 3 Ligue 1 2025/26, Marseille đang chờ họ cho trận "Derby Olympique".

QUANG ANH