Từ cơn khủng hoảng, Lyon gửi thông điệp mạnh mẽ ở Ligue 1 sau chiến thắng Lens

Mikautadze lập công giúp Lyon thắng quý giá ngay tại sân Lens. Ảnh: AFP

Trước sức ép dữ dội từ Lens và khán giả trên sân Bollaert-Delelis, Olympique Lyon vẫn biết cách ra về với trọn vẹn 3 điểm. Bàn thắng duy nhất của Georges Mikautadze không chỉ giúp “Sư tử sông Rhône” mở màn Ligue 1 mùa giải 2025/26 bằng chiến thắng, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng đội bóng này vẫn là một tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Pháp và sẵn sàng khẳng định khát khao chiến thắng vượt qua mọi nghịch cảnh.

Trước chuyến viếng thăm Lens, Lyon bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà. Họ không có những sự thay thế đáng tin tưởng cho những trụ cột đã rời đi ở mùa hè như Rayan Cherki, Lucas Perri, Nemanja Matic, Duje Caleta-Car và đặc biệt là Alexandre Lacazette. Và việc chỉ sử dụng duy nhất tân binh Tyler Morton từ Liverpool trong đội hình xuất phát cho thấy điều đó, rằng Lyon không có những cầu thủ mới đủ đẳng cấp tương xứng. Vậy nên bước vào trận đấu, Lyon không giấu ý đồ chơi chắc chắn. Họ chấp nhận nhường thế trận cho Lens, tập trung vào phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Sự kỷ luật trong cách vận hành hệ thống đã giúp Lyon đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà, đồng thời hạn chế tối đa những pha lên bóng nguy hiểm. Suốt 90 phút, dù Lens tung ra đến 18 cú dứt điểm nhưng độ hiệu quả chỉ dừng ở 5 lần trúng đích. Điều đã không thể hạ gục Remy Descamps trong khung gỗ Lyon, đây là thủ môn dự bị mùa trước của đội bóng này.

Lens chủ động cầm bóng song bất lực trước mảnh lưới Lyon. Còn ở chiều ngược lại, đến phút bù giờ hiệp 1 Georges Mikautadze lên tiếng với pha dứt điểm quyết đoán, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tiền đạo người Gruzia là chủ công của Lyon mùa này, và bàn thắng vào lưới Lens là minh chứng cho khả năng có thể xoay chuyển cục diện chỉ với một khoảnh khắc. Chắc chắn chặng đường chông gai phía trước của Lyon sẽ cậy nhờ rất nhiều từ Mikautadze.

Kể từ bàn thắng dẫn trước. Lyon càng dìm đội hình xuống thấp để bảo vệ thành quả. Lens gây sức ép lớn nhưng không thể tạo ra khác biệt so với hiệp 1 bế tắc, ngay cả khi đội bóng này tung vào sân cầu thủ tấn công kỳ cựu Florian Thauvin, nhà vô địch World Cup 2018. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận với chiến quả thuộc về Lyon. Với Lyon, chiến thắng 1–0 ngay tại Bollaert-Delelis là lời khẳng định họ đã sẵn sàng cho một mùa giải đầy gian khó, trong bối cảnh phải "thắt lưng buộc bụng" sau quãng thời gian khủng hoảng tài chính đến mức suýt phải nhận án phạt xuống hạng.

QUANG ANH