PSG, Lyon và Monaco đều mong 'đầu xuôi đuôi sẽ lọt'

Vitinha ghi bàn duy nhất giúp PSG thắng nhọc Nantes. Ảnh: REUTERS

Ngoại trừ Olympique Marseille, tốp những đội bóng ưu tú của nước Pháp như Paris Saint-Germain, AS Monaco hay Olympique Lyon đều giành chiến thắng trong ngày ra quân mùa giải Ligue 1 2025/26. Dù cách thức kiếm về 3 điểm có khác nhau nhưng tựu chung, họ đều muốn hành trình năm nay sẽ "đầu xuôi đuôi lọt".

PSG thắng sát nút 1-0 trên sân Nantes. Không có nhiều điểm nhấn cho trận cầu này ngoại trừ bàn thắng ngoạn mục nhờ công Vitinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha một lần nữa, khẳng định đẳng cấp hàng đầu thế giới hiện nay và nhận được sự tán dương nhiệt liệt của ông thầy Luis Enrique sau trận đấu. Nhưng đây cũng là dấu ấn duy nhất mà PSG có được, họ thực sự rơi vào bế tắc trước thế trận kỷ luận được Nantes tạo ra. Đây là hệ quả đến từ một đội hình xuất phát gồm nhiều cầu thủ dự bị và HLV Luis Enrique chỉ tung vào sân sau đó những Hakimi, Ousmane Dembele, Kvaratskhelia, Nuno Mendes và Desire Doue. Sự uể oải sau khi trở về từ Siêu cúp châu Âu là rõ ràng, vậy nên chiến thắng thiếu thuyết phục nhưng vẫn là kết quả tối ưu để PSG mở màn chiến dịch 2025/26.

Eric Dier tỏa sáng trong trận chính thức đầu tiên cho Monaco khi ghi bàn vào lưới Le Havre. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, AS Monaco thắng mãn nhãn 3-1 trên sân nhà trước Le Havre. Vẫn bộ khung mùa giải trước, song sự bổ sung hậu vệ kỳ cựu Eric Dier không chỉ tăng cường chất lượng phòng ngự cho Les Monegasques, mà cựu binh Tottenham và Bayern còn trực tiếp nhân đôi cách biệt cho Monaco trong hiệp 2, đánh dấu bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới kể từ khi chuyển đến mùa hè năm nay. Đài RMC Sport bình luận trận cầu này và còn dự đoán rằng, Eric Dier có thể là tân binh hiệu quả nhất của Monaco cho mùa giải, vượt qua cả danh thủ Paul Pogba. Người đến nay vẫn còn trong quá trình phục hồi thể trạng và chưa đủ điều kiện thi đấu đỉnh cao cho Monaco.

Trong một kịch bản ngược lại, Olympique Lyon giành thắng lợi trên sân Lens lại là kết quả bất ngờ. Bởi "Mãnh sư" với một lực lượng suy yếu hơn nhiều so với mùa trước, bị đánh giá thấp hơn Lens khi bóng chưa lăn. Và việc chỉ sử dụng duy nhất tân binh Tyler Morton từ Liverpool trong đội hình xuất phát cho thấy điều đó, rằng Lyon không có những cầu thủ mới đủ đẳng cấp tương xứng như Rayan Cherki hay Lacazette mùa trước mà chỉ thuộc dạng tiềm năng.

Mikautadze lập công giúp Lyon thắng quý giá ngay tại sân Lens. Ảnh: AFP

Lens với lợi thế sân nhà, áp đảo Lyon về số cơ hội ăn bàn và thế trận kiểm soát bóng. Nhưng Lyon lại là bên tìm thấy bàn thắng duy nhất, nhờ công tiền đạo chủ lực Mikautadze vào phút bù giờ hiệp 1. Kể từ khoảnh khắc này, Les Gones chủ động nhường thế trận cho Lens và lùi đội hình bảo toàn lợi thế trong phần lớn hiệp 2.

Bất kể kịch bản ra sao, chiến thắng vẫn mang về điểm tối đa, điều mà ba đội bóng hàng đầu nước Pháp kể trên đã có được. Ở diễn biến khác, Lille với cảm hứng từ trung phong gạo cội Olivier Giroud đã hòa kịch tính 3-3 trên sân Brest. Nice lại thua thất vọng 0-1 ngay trên sân nhà trước Toulouse. Tân binh nhà giàu Paris FC lần đầu nếm trải sự khắc nghiệt của Ligue 1 khi bị Angers hạ gục 1-0, dù được thi đấu hơn người. Và Strasbourg đánh bại Metz ở trận derby với tỷ số 1-0.

