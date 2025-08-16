Greenwood mờ nhạt, Marseille thua trận mở màn mùa giải trước Rennes

Có lợi thế hơn người nhưng Marseille lại chịu thất bại trước Rennes, một phần nguyên nhân đến từ hàng công với chủ lực Mason Greenwood đã kém hiệu quả.

Greenwood mờ nhạt khiến Marseille thua trận mở màn mùa giải trước Rennes. Ảnh: REUTERS

Olympique Marseille làm khách trên sân Roazhon Park của Stade Rennes trong vòng đấu mở màn Ligue 1 2025/26. Les Phoceens được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, họ đã chuẩn bị cho mùa giải mới bằng những bản hợp đồng đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa hè và hầu hết đã được sử dụng cho trận cầu này. Đó là những CJ Egan-Riley, Angel Gomes và Pierre-Emerick Aubameyang. Nhưng niềm hy vọng lớn nhất có lẽ vẫn dành cho gương mặt chủ lực mùa trước, tiền đạo Mason Greenwood.

Không may cho Marseille khi trước Rennes vào đêm qua, Greenwood đã thi đấu dưới sức. Một phần đến từ sự kèm cặp sát sao từ hàng thủ đội chủ sân Roazhon Park. Và trong bối cảnh chung nhạt nhòa, Greenwood cùng toàn bộ tuyến đầu của Marseille như Amine Gouiri và Jonathan Rowe đã thể hiện thiếu hiệu quả, họ không có sự phối hợp sắc sảo cần thiết để tạo ra bàn thắng. Tất cả cơ hội nguy hiểm nhất mà Marseille có được lại đến từ hàng tiền vệ và cả hàng thủ, từ chân những Adrien Rabiot hay đội trưởng Leonardo Balerdi.

Rennes đã phong tỏa tốt Greenwood nhờ công lớn đến từ Quentin Merlin, lại là cựu cầu thủ của chính Marseille. Hậu vệ người Pháp chơi hay nhất trận này khi vừa kìm hãm người đồng đội cũ phía Marseille, vừa có kiến tạo duy nhất cho Ludovic Blas ghi bàn vào cuối trận, mang về chiến thắng cho đội bóng áo đỏ trong thế thiếu người.

Aubameyang tái xuất Ligue 1 sau hai năm, sẵn sàng cướp vị trí từ tay Greenwood. Ảnh: REUTERS

Thất bại ngày ra quân Ligue 1 2025/26 có thể khiến thầy trò Roberto De Zerbi kém vui, nhưng quan trọng hơn. Họ nhìn thấy những tồn tại đang có trong đội hình. Đặc biệt là cây làm bàn Mason Greenwood. Sau một mùa giải thành công, giờ đây thách thức là rõ ràng với cựu ngôi sao Manchester United. Nhìn vào việc lão tướng Aubameyang vào sân và tạo nên hiệu ứng thay đổi ngay lập tức cho thế trận tấn công của Marseille, rõ ràng nếu thể hiện tương tự như tại Rennes, Greenwood hoàn toàn có thể bị Auba thế chỗ.

QUANG ANH