WORLD CUP 2026

Pháp vs Thụy Điển 3-0: Olise cú đúp kiến tạo, Mbappe, Barcola tỏa sáng, thầy trò HLV Deschamps gặp Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026

⚽ Phút 45, Pháp có pha đá phạt góc cánh trái. Mbappe đột phá và tung cú sút góc xa đẹp mắt hạ thủ môn Zetterstrom. Pháp dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 53, Olise thọc khe đẹp mắt, Barcola thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng nhân đôi tỷ số cho "Gà trống gaulois":

⚽ Phút 74, lần nữa "song sát" Olise - Mbappe nhịp nhàng. Olise chọc khe kiến tạo như mơ, Mbappe thoát xuống tung cú sút nâng tỷ số lên 3-0 cho Pháp:

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Bàn thắng: Mbappe 45', 74', Barcola 53'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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