Pháp vs Senegal 3-1: Mbappe tỏa sáng cú đúp, Barcola lập công, Mbaye ghi bàn danh dự, HLV Deschamps thắng chật vật

Phút 25, Mbappe đỡ bóng hỏng, Diouf cướp bóng và chuyền vượt tuyến cho đang Jackson lao xuống. Jackson đi bóng và sút ngay vào góc gần, bóng đập cột dọc và bật ngược lại chân của thủ thành Maignan nhưng bóng đi ra ngoài:

⚽Phút 66, Olise từ cánh phải, kiến tạo vào vòng 16m50, Mbappe đón bóng sút chéo góc hạ gục thủ môn Mendy, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp:

⚽Phút bù giờ thứ 6 (90'+6), lại là Olise căng ngang, Mbappe bất ngờ tung cú sút như trái phá cực căng từ ngoài vòng cấm, thủ môn Mendy bay người nhưng không cản phá nổi, Mbappe hoàn thành cú đúp. Pháp dẫn trước Senegal tỷ số 3-1:

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⚽ Bàn thắng:

Pháp: Mbappe 66', 90'+6, Barcola 82'

Senegal: Mbaye 90'+5

MINH BẢO (tổng hợp)