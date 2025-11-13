Pháp và Brazil “nắn gân” nhau trước thềm World Cup

Theo nguồn tin ESPN nhận được, 2 gã khổng lồ của bóng đá thế giới là đội tuyển Pháp và Brazil sẽ đối đầu nhau trong một trận giao hữu tại sân vận động Gillette ở Foxborough (Massachusetts) vào tháng 3 ngay trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Brazil và Pháp sẽ đối đầu nhau trong một trận giao hữu vào tháng 3 ngay trước thềm World Cup 2026.

Được biết, 2 Liên đoàn quốc gia đã đồng ý tổ chức trận đấu tại Mỹ để chuẩn bị cho World Cup. Brazil hiện đã giành suất tham dự giải, trong khi tuyển Pháp có thể chắc suất suất nếu giành chiến thắng trước Ukraine vào thứ Năm. Theo đó, trận tái đấu của chung kết World Cup 1998 sẽ diễn ra vào ngày 28-3.

Màn đối đầu kinh điển này, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ đặc biệt gây chú ý. Đó không chỉ là cuộc đấu của 2 gã khổng lồ đã 7 lần vô địch thế giới (Brazil giữ kỷ lục 5 lần, Pháp cũng 2 lần đăng quang). Sự chú ý còn nằm ở tính thời điểm. Ở 2 trong 3 lần gần nhất họ đối đầu nhau trước thềm World Cup, thì một trong 2 đội đã trở thành nhà vô địch thế giới. Theo đó, ở khuôn khổ Cúp Tứ hùng 1997, họ hòa nhau 1-1 trong trận đấu chứng kiến pha đá phạt kỳ dị, đường bóng đi theo hình quả chuối thành bàn của Roberto Carlos vào lúc đó đã làm làng túc cầu chấn động. Tuy nhiên, cuối cùng thì Pháp đã thắng Brazil 3-0 trong trận chung kết của kỳ World Cup 1998 trên sân nhà. Sau đó, ở Confederations Cup 2001, Pháp đã thắng 2-1 trước Brazil, nhưng đội bóng Nam Mỹ đã đăng quang tại kỳ World Cup 2002 tại châu Á - lần thứ 5 nhưng cũng là lần cuối cùng Selecao bước lên đỉnh thế giới.

Gần nhất, Brazil đánh bại Pháp 3-0 vào tháng 6-2013, nhưng đây lại là khởi đầu cho kỳ World Cup thảm hại với cả 2 đội. Tuyển Pháp dừng bước ngày ở tứ kết, trong khi Brazil với tư cách chủ nhà World Cup 2014 bị loại ở bán kết sau thảm bại tủi nhục nhất lịch sử, tỷ số 1-7 trước tuyển Đức - đội đã loại Pháp trước đó, và sau đó đánh bại Argentina của Lionel Messi trong trận chung kết để đăng quang.

Trong lịch trình chuẩn bị cho giải đấu tại Bắc Mỹ vào năm tới, Brazil sự kiến sẽ đá trận giao hữu thứ 2 với Croatia vào ngày 31-3 tại Orlando. Trong khi một nguồn tin cho biết, tuyển Pháp dự kiến sẽ đá giao hữu với một trong 2 đồng chủ nhà là Mexico hoặc Mỹ.

VIỆT TÙNG