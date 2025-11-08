Pep Guardiola: “Liverpool là đối thủ hoàn hảo cho trận đấu thứ 1.000 của tôi”

Pep Guardiola sẽ có trận đấu thứ 1.000 trên cương vị HLV khi Man.City của ông đối đầu với Liverpool vào Chủ nhật, và nhà cầm quân 54 tuổi người Tây Ban Nha cho biết ông không thể mong đợi một trận đấu nào tốt hơn để đánh dấu cột mốc này.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 2-9-2007, trong trận đấu tại giải hạng 4 Tây Ban Nha với Premia trước sự chứng kiến ​​của khoảng 2.000 người hâm mộ. Mười tám năm sau, Guardiola sẽ đạt 1.000 trận trên cương vị HLV khi ông dẫn dắt Man.City bước vào một trong những trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới - gặp Liverpool tại vòng 11 Ngoại hạng Anh. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đạt 1.000 trận”, Guardiola chia sẻ. “Bạn chỉ muốn làm tốt công việc của mình, chơi bóng đúng cách và xem điều gì sẽ xảy ra”.

Guardiola bày tỏ niềm tự hào khi được vinh danh vào CLB 1.000 của Hiệp hội HLV các giải vô địch Anh (LMA) cùng với 38 HLV khác từng làm việc tại Anh, bao gồm Alex Ferguson và Arsene Wenger. “Hành trình, những trải nghiệm... Thật không thể tin được”, Guardiola nói thêm. “Những con số thật điên rồ. Thật khó để đạt được điều đó, và nếu tôi bắt đầu lại, tôi sẽ không thể đạt được. Đó là rất nhiều nỗ lực, rất nhiều sự cống hiến, đam mê, tình yêu, và không ai có thể đánh bại tôi. Tôi yêu những trận đấu đó, và tôi thích khám phá những bí mật về những gì chúng tôi có thể làm với đối thủ. Hy vọng Chủ nhật này chúng tôi có thể tiếp tục”.

Guardiola đã thắng 715 trong số 999 trận đấu mình cầm quân, tỷ lệ thắng là 71,57%. Số danh hiệu mà Guardiola giành được trong sự nghiệp huấn luyện của mình là 40 - bao gồm 12 chức vô địch quốc nội với Barcelona, ​​Bayern Munich và Man.City, cũng như 3 chức vô địch Champions League và nhiều cúp khác. Khi được hỏi về suy nghĩ của ông khi được mệnh danh là HLV xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay, vị HLV 54 tuổi nói đùa: “Họ hoàn toàn đúng! Ảnh hưởng của mỗi HLV đều trải dài qua lịch sử. Tất nhiên, tôi có thể nói rằng tôi là một phần của điều đó bởi vì những con số đã chứng minh, tôi đã thành công và thật tuyệt khi được xem các đội bóng của mình thi đấu. Nhưng tôi chưa bao giờ bắt đầu nghĩ ‘Tôi muốn trở thành người giỏi nhất’”.

Guardiola sẽ đánh dấu trận đấu thứ 1.000 trên cương vị HLV khi Man.City của ông đối đầu với Liverpool vào Chủ nhật. “Liverpool là đối thủ lớn nhất ở đất nước này và thành thật mà nói, không thể nào tuyệt vời hơn”, Guardiola nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. “Tôi nghĩ chúng tôi đã thúc đẩy Liverpool trở nên tốt hơn và Liverpool cũng thúc đẩy chúng tôi trở nên tốt hơn. Chắc chắn là vậy. Nếu tôi phải chọn một đối thủ cho cột mốc cá nhân này, đó nên là đội xuất sắc nhất’.

Man.City của Guardiola đã tham gia vào 2 cuộc chiến danh hiệu lớn với Liverpool của Jurgen Klopp vào các mùa giải 2018-2019 và 2021-2022 - cả 2 lần Man.City đều chỉ hơn đối thủ một điểm. “Liverpool, đặc biệt là khi có Juergen, là đối thủ lớn nhất”, Guardiola nói. “Tôi luôn cảm thấy chúng tôi tôn trọng nhau đến nhường nào”.

Mặc dù tỷ lệ chiến thắng của Guardiola là hơn 70%, Liverpool vẫn là một thử thách khó nhằn đối kể từ khi ông đến Man.City vào năm 2016, đầu tiên là dưới thời Klopp và giờ là Arne Slot. Ông chỉ thắng 7 trong số 24 lần gặp Liverpool - thua 10, bao gồm cả sân nhà và sân khách mùa trước khi đội bóng của Slot truất ngôi vô địch của Man.City. Mặc dù nhiều cuộc chạm trán đó đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành chức vô địch, nhưng trận đấu hôm Chủ nhật có thể quyết định CLB nào trong 2 đội có nhiều khả năng bám đuổi Arsenal, đội có thể dẫn trước Man.City 9 điểm trước khi trận đấu bắt đầu tại Etihad.

“Nếu Arsenal tiếp tục như thế này, không để thủng lưới hay thậm chí là tạo ra những cơ hội rõ ràng, thì việc bắt kịp họ sẽ gần như là bất khả thi”, Guardiola đánh giá. “Nhưng bạn luôn kỳ vọng mình có thể chơi tốt hơn và họ có thể mất điểm. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là thắng các trận đấu để bám sát, và họ phải đến đây. Nhưng tất nhiên, những gì họ đã làm được trong 2 hoặc 3 mùa giải qua thật phi thường, và mỗi lần như vậy, khoảng cách lại càng gần hơn. Nhưng chúng ta đang ở đầu tháng 11. Bạn không thể giành chức vô địch vào tháng 11, nhưng bạn có thể mất nó”.

VIỆT TÙNG