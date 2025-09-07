Nước Mỹ hưởng lợi từ World Cup

Dự án nghiên cứu từ sự hợp tác giữa FIFA và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho thấy FIFA Club World Cup 2025 và World Cup 2026 dự kiến mang lại tổng cộng 62 tỷ USD cho GDP toàn cầu, với 47 tỷ USD sản lượng kinh tế tại Mỹ. Các giải đấu này được dự báo sẽ tạo ra khoảng 290.000 việc làm ở Mỹ.

FIFA và WTO đã công bố 2 nghiên cứu, được thực hiện bởi OpenEconomics (OE), một tổ chức độc lập hỗ trợ thiết kế các chính sách và dự án đầu tư. Các nghiên cứu này tiếp nối sáng kiến GoalEconomy, được khởi động sau World Cup nữ 2023 thành công rực rỡ tại Australia và New Zealand. Chúng nhấn mạnh sự hợp tác giữa FIFA và WTO trong việc phân tích tác động kinh tế của bóng đá, hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và toàn diện.

Theo đó, World Cup 2026 được dự báo sẽ đón khoảng 6,5 triệu khán giả tham dự tại các quốc gia đăng cai (Mỹ, Canada và Mexico). Theo OE, giải đấu có thể đóng góp tới 40,9 tỷ USD vào GDP toàn cầu, mang lại 8,28 tỷ USD lợi ích xã hội và tạo ra gần 824.000 việc làm tương đương toàn thời gian trên toàn thế giới. Riêng tại Mỹ, dự kiến sẽ tạo ra 185.000 việc làm, với sản lượng kinh tế đạt 30,5 tỷ USD và đóng góp 17,2 tỷ USD vào GDP.

Trước đó, FIFA Club World Cup 2025 được dự đoán sẽ thu hút 3,7 triệu khán giả tại 11 thành phố đăng cai ở Mỹ. Giải đấu này có thể tạo ra 21,1 tỷ USD cho GDP toàn cầu, trong đó 9,6 tỷ USD tại Mỹ. Ngoài ra, sự kiện này được cho là mang lại 17,1 tỷ USD sản lượng kinh tế và 3,36 tỷ USD lợi ích xã hội tại Mỹ, đồng thời hỗ trợ tạo ra khoảng 105.000 việc làm.

Ví dụ cụ thể nhất là Los Angeles, một trong những thành phố đăng cai World Cup 2026, được dự đoán sẽ hưởng lợi đáng kể từ giải đấu này. Với 8 trận đấu được tổ chức tại đây, thành phố này kỳ vọng đón 179.200 du khách từ bên ngoài, tạo ra 343 triệu USD chi tiêu trực tiếp. Tổng cộng, giải đấu có thể mang lại 230,4 triệu USD doanh thu du lịch trong tương lai, với mức chi tiêu trung bình của mỗi du khách là 2.350 USD cho các khoản đi lại, ăn uống, lưu trú và mua sắm.

Sự gia tăng du khách sẽ tạo ra hiệu ứng kinh tế lan tỏa, thúc đẩy hoạt động kinh tế tại các doanh nghiệp địa phương như khách sạn, nhà hàng và dịch vụ vận chuyển. Doanh thu từ thuế lưu trú và thuế bán hàng sẽ hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, nâng cấp giao thông công cộng và tài trợ các chương trình giải quyết vấn đề vô gia cư tại đây, chẳng hạn nhà ở chuyển tiếp và chăm sóc sức khỏe tâm thần.

World Cup 2026 dự kiến sẽ tăng 243,2 triệu USD tiền lương tại Los Angeles thông qua các việc làm mới và giờ làm thêm. Các công việc này chủ yếu nằm trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ ăn uống và vận chuyển, mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên, giáo viên và lao động thời vụ. Nhiều vị trí không yêu cầu bằng đại học, giúp người lao động từ các nhóm thu nhập thấp tiếp cận dễ dàng hơn.

Ngoài ra, giải đấu cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành bóng đá tại Mỹ, với doanh thu từ giải nhà nghề MLS dự kiến đạt 5,43 tỷ USD vào năm 2026, so với 4,33 tỷ USD năm 2024. Sự phổ biến ngày càng tăng của bóng đá sẽ khuyến khích trẻ em tham gia các đội bóng, tạo ra nhu cầu về huấn luyện viên và cơ sở vật chất, đồng thời thúc đẩy doanh thu cho các cửa hàng dụng cụ thể thao.

Có một số ý kiến cho rằng những lợi ích này chưa tính đến hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, khác với các quốc gia như Qatar, nơi chi 220 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng mới, Mỹ đã có sẵn các sân vận động hiện đại như SoFi Stadium và Levi’s Stadium. Điều này giúp giảm thiểu chi phí tổ chức, trong khi vẫn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể thông qua du lịch, việc làm và phát triển văn hóa.

CHU NGỌC