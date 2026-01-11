Ai Cập và Nigeria hoàn thành vòng bán kết đỉnh cao của AFCON

Mohamed Salah tiếp tục ghi bàn giúp Ai Cập loại nhà đương kim vô địch Bờ Biển Ngà để tiến vào bán kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) sau chiến thắng 3-2 hôm thứ Bảy. Trong khi tiền đạo ngôi sao Victor Osimhen ghi bàn và kiến ​​tạo giúp Nigeria đánh bại Algeria 2-0 để hoàn thành vòng đấu 4 đội mạnh nhất.

Mohamed Salah ghi bàn giúp Ai Cập loại nhà đương kim vô địch Bờ Biển Ngà với chiến thắng 3-2.

Salah ghi bàn thắng thứ 4 của cá nhân trong giải đấu - bàn thắng thứ 3 của Ai Cập trong trận đấu - ở phút 52. Đây là một pha lập công quan trọng trong bối cảnh Bờ Biển Ngà đe doạ lật đổ. Nhưng Ai Cập đã giữ vững tỷ số ở Agadir bất chấp sức ép không ngừng từ Bờ Biển Ngà, và giành quyền vào bán kết gặp nhà vô địch năm 2021 Senegal tại Tangier vào thứ Tư. “Chúng tôi chỉ chiến đấu vì đất nước của mình và hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến vào trận đấu tiếp theo”, Salah nói. “Tất nhiên, Senegal là một đối thủ khó chơi, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Trước đó, Ai Cập đang hướng tới danh hiệu thứ 8 kỷ lục chưa từng có đã khởi đầu ấn tượng. Omar Marmoush ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Hậu vệ Ramy Rabia đã có một pha cản phá xuất sắc để giữ vững lợi thế, sau đó tự mình ghi bàn gia tăng cách biệt bằng một cú đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 32. Bờ Biển Ngà cuối cùng đã rút ngắn tỷ số ở phút 40 khi hậu vệ Ahmed Fotouh của Ai Cập phản lưới nhà.

Salah tái lập khoảng cách 2 bàn cho Ai Cập vào đầu hiệp 2 khi Rabia bất ngờ tung ra đường chuyền dài cho Emam Ashour, người đã khéo léo kiến ​​tạo cho Salah bằng má ngoài chân. Guela Doue lại rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho nhà vô địch bằng cú đánh gót trong một pha lộn xộn trước khung thành ở phút 73, nhưng bàn thắng gỡ hòa của “Những chú voi” đã không bao giờ đến.

Victor Osimhen ghi bàn và kiến ​​tạo giúp Nigeria đánh bại Algeria 2-0.

Ở trận tứ kết còn lại. Victor Osimhen ghi một bàn thắng và kiến ​​tạo một bàn khác cho Akor Adams giúp Nigeria đánh bại Algeria 2-0 để giành vé vào bán kết. “Chúng ta không nên tập trung vào màn trình diễn cá nhân của tôi. Chúng ta nên tập trung vào nỗ lực của toàn đội”, Osimhen nói sau một tuần anh chiếm lĩnh các tiêu đề báo chí vì tranh cãi trên sân với đồng đội Ademola Lookman trong trận đấu trước đó.

Đại bàng xanh, đội bóng có sự chuẩn bị không mấy lý tưởng với những báo cáo về việc không được trả tiền thưởng, sẽ đối đầu với chủ nhà Morocco trong trận bán kết thứ 2 tại Rabat vào thứ Tư. Nigeria, đội 3 lần vô địch và để thua Bờ Biển Ngà trong trận chung kết năm ngoái, đang hướng tới danh hiệu lần đầu tiên kể từ năm 2013. Chiến thắng này sẽ giúp bù đắp cho nỗi thất vọng khi không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026.

PHI SƠN