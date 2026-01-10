Mười điều đáng chờ đợi tại vòng 3 FA Cup

Vòng 3 FA Cup luôn là thời điểm lãng mạn nhất của bóng đá Anh: nơi những gã khổng lồ mệt mỏi phải bước xuống mặt cỏ bùn lầy của những đội bóng bán chuyên, và là nơi những kẻ đóng thế phải bước ra ánh sáng.

1. Fletcher "xé bỏ" giáo án của Amorim

Về mặt kết quả, Manchester United có vẻ vẫn vậy: thủng lưới ngớ ngẩn và phung phí cơ hội. Nhưng thực tế đang dần thay đổi. Darren Fletcher đã trả đội bóng về sơ đồ 4-2-3-1 – chiếc áo vừa vặn hơn hẳn so với hệ thống 3-4-2-1 cứng nhắc của Ruben Amorim. Khi Bruno Fernandes được đẩy sát vòng cấm và Patrick Dorgu đá đúng cánh sở trường, Benjamin Sesko cuối cùng cũng có "đạn" để bắn. Brighton sẽ là một bài kiểm tra khắc nghiệt, nhưng ít nhất, Quỷ đỏ đang bắt đầu chơi bóng theo cách mà họ nên làm.

Manchester United v Brighton 23:30 – Chủ Nhật, 11-1

2. Macclesfield: Phượng hoàng tái sinh

Cơn sốt FA Cup đang bao trùm Macclesfield. Đội bóng được tái thiết từ đống tro tàn của sự giải thể năm 2020 đang mơ về một kỳ tích trước Crystal Palace. Trận đấu diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo 4G – biểu tượng cho sự kết nối cộng đồng. Đây không chỉ là một trận bóng, mà là minh chứng cho việc Macclesfield đã đi xa thế nào từ bờ vực tuyệt chủng.

Macclesfield v Crystal Palace 19:15 – Thứ Bảy, 10-1

3. Cơ hội cho "tí hon" Weston-super-Mare

Dù vòng này có 4 cặp đấu nội bộ Premier League, nhưng cuộc đối đầu giữa Grimsby và Weston-super-Mare mới là linh hồn của FA Cup. Weston, đội bóng bán chuyên ở giải hạng 6, đang tràn đầy tự tin. Dù gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, nhưng lịch sử giải đấu đã chứng minh: những người hùng diệt khổng lồ thường xuất hiện vào lúc ít ai ngờ tới nhất.

Grimsby v Weston-super-Mare00:45 – Chủ Nhật, 11-1

4. Man City chờ đợi "Cột tháp" Rodri

Năm 2026 khởi đầu đầy xám xịt với Man City sau 3 trận hòa liên tiếp. Exeter có lẽ là "bao cát" vừa vặn để Pep xoay tua, nhưng điểm nhấn lớn nhất sẽ là sự trở lại của Rodri. Thật khó để diễn tả hết tầm quan trọng của anh – một cột tháp trên đôi giày trượt, người kết hợp hoàn hảo giữa những đường chuyền thông minh và khả năng đánh chặn lạnh lùng. City cần Rodri tìm lại bản ngã ngay lập tức nếu muốn bảo vệ ngai vàng.

Manchester City v Exeter 22:00 – Thứ Bảy, 10-1

5. Rosenior và canh bạc tại Chelsea

Thật khó để lờ đi những tranh cãi quanh việc Chelsea bổ nhiệm Liam Rosenior từ một CLB cùng chủ sở hữu. Tuy nhiên, gạt qua những ồn ào, thế giới bóng đá đang tò mò xem ông sẽ nhào nặn đội hình tài năng nhưng thiếu gắn kết này ra sao. Câu hỏi lớn nhất không phải Rosenior muốn gì, mà là Cole Palmer cần gì để tỏa sáng trở lại?

Charlton v Chelsea 03:00 – Chủ Nhật, 11-1

6. Nwaneri: Đã đến lúc bước ra ánh sáng

Ethan Nwaneri (giữa, ảnh) gần như mất hút tại Arsenal mùa này dù đã có màn ra mắt rực rỡ trước đó. Mikel Arteta đang giữ chân viên ngọc quý này trước sự lôi kéo của Chelsea và Bournemouth. Chuyến hành quân đến Fratton Park của Portsmouth là thời điểm hoàn hảo để Nwaneri chứng minh anh đã sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn.

Portsmouth v Arsenal 21:00 – Chủ Nhật, 11-1

7. Harrison Armstrong: Sản phẩm "cây nhà lá vườn" của Everton

Everton gọi Armstrong trở lại từ bản hợp đồng cho mượn đúng lúc đội hình đang kiệt quệ vì chấn thương. Sự vắng mặt của Jack Grealish vì án treo giò mở ra cánh cửa cho tài năng 18 tuổi này. Trong một học viện từng bị bỏ hoang dưới thời chủ cũ, sự trỗi dậy của Armstrong là một điểm sáng hiếm hoi mà David Moyes cần khai thác.

Everton v Sunderland 19:15 – Thứ Bảy, 10-1

8. "Ghế nóng" trong khung gỗ Leeds

Đừng ngạc nhiên nếu Lucas Perri phải ngồi dự bị tại Derby. Sai lầm trong trận thua Newcastle và trận hòa Man Utd khiến thủ thành người Brazil mất điểm trầm trọng trong mắt Daniel Farke. Đây là cơ hội cho Karl Darlow, hoặc thậm chí là sự trở lại đầy bất ngờ của Illan Meslier – người từng là lựa chọn số một dưới thời Bielsa.

Derby v Leeds 19:00 – Chủ Nhật, 11-1

9. Newcastle và nỗi lo quá tải

Malick Thiaw đã chơi tuyệt hay cho đến khi bị Dominic Calvert-Lewin hành hạ vào giữa tuần qua. Trung vệ người Đức lộ rõ vẻ mệt mỏi, đặt ra dấu hỏi cho Eddie Howe: Liệu Newcastle có nên buông FA Cup để bảo toàn lực lượng? Khi đội hình đã bị kéo căng như dây đàn, việc chinh chiến trên 4 mặt trận có thể là "liều thuốc độc" cho Chích chòe.

Newcastle v Bournemouth 22:00 – Thứ Bảy, 10-1

10. Arne Slot: Đừng đùa với FA Cup

Slot tin rằng đây vẫn là một mùa giải đặc biệt của Liverpool, nơi FA Cup và Champions League là cứu cánh cho chiến dịch bảo vệ vương quyền Premier League đang lung lay. Sẽ không có chuyện xoay tua 10 vị trí như trận thua Crystal Palace hồi tháng 10. Anfield không còn đủ kiên nhẫn cho những thử nghiệm mạo hiểm nữa.

Liverpool v Barnsley 02:45 – Thứ Ba, 13/01

LONG KHANG