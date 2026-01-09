Mourinho bắt cầu thủ Benfica ngủ lại sân tập sau trận thua sốc

Braga dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Pau Victor và Rodrigo Zalazar, và mặc dù Vangelis Pavlidis đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 trong hiệp hai, Gustaf Lagerbielke đã ấn định chiến thắng với 9 phút còn lại. Benfica cũng kết thúc trận đấu với 10 người sau khi Nicolas Otamendi nhận thẻ đỏ ở phút 90, khép lại một trận đấu tồi tệ cho đội bóng của Mourinho.

Trận thua ở bán kết là thất bại đầu tiên của Benfica sau 11 trận, và Mourinho cho rằng các cầu thủ của ông sẽ suy ngẫm về màn trình diễn trong vài ngày tới tại trung tâm huấn luyện ở Seixal. Mourinho nói sau trận đấu: "Các cầu thủ sẽ ngủ lại Seixal, và vào thứ Năm sẽ có buổi tập, và ngày hôm sau cũng vậy,"

"Vì không có trận chung kết vào thứ Bảy, trận đấu tiếp theo của chúng tôi là gặp Porto vào thứ Tư tuần sau (trong trận tứ kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha). Khi chúng tôi đến Seixal (vào thứ Tư), mọi người sẽ về phòng. Tôi hy vọng các cầu thủ ngủ ngon như tôi, nghĩa là họ không ngủ chút nào. Đó là điều tôi mong muốn cho họ. Mong họ không ngủ và thay vào đó suy nghĩ thật nhiều, giống như tôi sẽ suy nghĩ".

Mourinho tiếp quản Benfica vào tháng 9 và đã dẫn dắt đội bóng giành được 14 chiến thắng trong 23 trận đấu cho đến nay, hiện đang đứng thứ ba tại Primeira Liga. Benfica đặt nhiều kỳ vọng vào việc giành Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha sau khi Sporting CP bị loại ở trận bán kết còn lại, khi họ để thua Vitoria Guimaraes 2-1 vào thứ Ba.

"Vào thứ Năm, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện, điều mà đã không xảy ra trong phòng thay đồ," Mourinho nói thêm. "Trong phòng thay đồ, tất cả chỉ là độc thoại, và độc thoại không hiệu quả với tôi; tôi thích đối thoại với các cầu thủ. Chúng ta sẽ nói về sự khác biệt giữa hiệp một và hiệp hai và chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu với Porto".

HOÀNG HÀ