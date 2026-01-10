Sao Real Madrid đưa chủ nhà Morocco vào bán kết AFCON

Tiền đạo Brahim Diaz lại ghi bàn để đội giúp đội chủ nhà Morocco giành chiến thắng 2-0 trước Cameroon vào thứ Sáu. Ứng viên vô địch khác Senegal cũng tiến vào vòng đấu 4 đội mạnh nhất Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025.

Chủ nhà Morocco giành chiến thắng 2-0 trước Cameroon vào thứ Sáu.

Diaz đã nối dài thành tích ghi bàn của mình cho Morocco bằng cách lập công trong trận thứ 5 liên tiếp tại giải đấu, khi anh dùng… háng tiếp ứng cú đánh đầu của Ayoub El Kaabi từ một quả phạt góc ở phút thứ 27. Cầu thủ tấn công 26 tuổi đang khoác áo Real Madrid chạy đến góc sân và nhún vai như thể anh không biết làm thế nào mình lại có thể ghi bàn. Ismael Saibari sau đó ấn định chiến thắng ở phút thứ 74 với một cú sút thấp vào góc xa khung thành sau một quả phạt góc.

Đội tuyển Cameroon, nhà vô địch châu Phi 5 lần, lẽ ra đã thua nặng nề hơn nếu không nhờ pha cản phá ngoạn mục của hậu vệ đội trưởng Nouhou Tolo ngay từ đầu trận, và pha cứu thua trên vạch vôi của Samuel Kotto trong hiệp 2. Trong khi phía chủ nhà cũng bỏ lỡ cơ hội khi Abdessamad Ezzalzouli sút bóng chệch khung thành trong hiệp một và El Kaabi sút trúng mép lưới, sau đó Ezzalzouli đánh đầu vọt xà trong hiệp 2.

“Đây không phải là một trận đấu hoàn hảo vì trong hiệp 2, chúng tôi đã để Cameroon lấy lại sự tự tin”, HLV Walid Regragui của Morocco nói sau khi lần đầu đánh bại Cameroon sau 5 lần gặp nhau tại giải đấu hàng đầu châu lục. “Chúng tôi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng trong hiệp một, kiểm soát toàn bộ sân. Nhưng trong hiệp 2, chúng tôi lại lùi sâu, vì vậy có những điều cần phải cải thiện. Cuối cùng thì chúng tôi đã vào đến bán kết”.

Morocco sẽ tiếp đón Nigeria hoặc Algeria ở trận bán kết vào thứ Tư tới. Đội chủ nhà tiếp tục được thi đấu tại sân vận động Prince Moulay Abdellah với sức chứa gần 70.000 người, nơi họ tiếp tục nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của người hâm mộ tại đó - và cả trận chung kết vào ngày 18-1 nếu họ tiến vào vòng tiếp theo. Ngoài ra, Morocco cũng sẽ có lợi thế thêm một ngày nghỉ ngơi so với đối thủ tiếp theo của họ.

Senegal cũng tiến vào vòng đấu 4 đội mạnh nhất Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025.

Ở trận tứ kết còn lại diễn ra vào thứ Sáu. Bàn thắng của Iliman Ndiaye trong hiệp một là đủ để Senegal đánh bại Mali chỉ còn 10 người với tỷ số 1-0. Ndiaye đệm bóng vào lưới từ cự ly gần ở phút 27 sau khi thủ môn Djigui Diarra của Mali để bóng lọt qua tay sau đường chuyền của Krepin Diatta. Cơn mưa trước trận tại sân vận động Grand Stade de Tanger chắc chắn đã gây khó khăn cho Diarra trong việc bắt bóng.

Đội trưởng Mali, Yves Bissouma đã nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Sadio Mane ngay từ đầu trận, trước khi giáng một đòn mạnh vào cơ hội chiến thắng của đội khi phải nhận thêm thẻ vàng thứ 2 trước giờ nghỉ giải lao vì phạm lỗi với Idrissa Gueye. Việc Bissouma bị đuổi khỏi sân là thẻ đỏ thứ 3 của Mali trong 3 trận liên tiếp. Abdoulaye Diaby có cơ hội tốt nhất cho Mali trước phút 60, nhưng cú sút của anh quá gần thủ môn Edouard Mendy của Senegal. Ngoài ra, tất cả các cơ hội lớn đều thuộc về Senegal.

Senegal, nhà vô địch năm 2021 sẽ ở lại Tangier để chờ đợi đội thắng cuộc giữa Bờ Biển Ngà và Ai Cập trong trận bán kết đầu tiên thứ Tư.

PHI SƠN