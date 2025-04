Nỗi niềm chi rứa, Huế ơi!

"Ông vua hạng Nhất" Huế đứng trước nguy cơ rớt xuống Giải hạng Nhì mùa tới. ẢNH: KIM PHỤNG

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Tự Do vào cuối tuần trước đã đẩy Huế thế chỗ chính đối thủ vừa đánh bại mình là Đồng Nai, để đứng vị trí cuối cùng sau vòng 14. Thầy trò Nguyễn Đức Dũng hiện có 8 điểm – trên thực tế chưa hẳn quá bất lợi khi chỉ kém hai đội xếp trên là Hòa Bình và Đồng Nai 1 điểm, và ít hơn 2 điểm so với Long An – CLB đang đứng hạng 8.

Nhìn vào sự tiến bộ rất chậm của các gương mặt trẻ, trong khi đội hình lại không có cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, cộng hưởng với những ca chấn thương liên tục ập đến với các trụ cột, một HLV lão làng tại đấu trường hạng Nhất như ông Nguyễn Đức Dũng cũng nhiều lúc lực bất tòng tâm.

Trong trận “chung kết ngược” với Đồng Nai, HLV Nguyễn Đức Dũng trao băng thủ quân cho tiền vệ sinh năm 2005, Hoàng Quang Dũng, khi đội trưởng Lê Viết Hiếu vắng mặt vì chấn thương. Ông Dũng không có nhiều lựa chọn khả dĩ, bởi đội hình xuất phát của Huế chỉ trung bình 20,8 tuổi, trong khi Quang Dũng được xem là nổi bật nhất vì từng khoác áo U19 Việt Nam vào năm 2024.

Chính tấm băng thủ quân trở thành gọng kìm đè nặng lên Quang Dũng ở trận cầu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trụ hạng của Huế. Tuyến giữa do anh chỉ huy gần như bế tắc trước các đồng nghiệp lớn tuổi bên phía Đồng Nai. Mất khu vực trung tuyến khiến Huế phải đón nhận bàn thua duy nhất ở phút 28.

Quang Dũng mang băng thủ quân của Huế ở trận "chung kết ngược" với Đồng Nai. ẢNH: KIM PHỤNG

Trước thềm mùa giải 2024-2025, HLV Nguyễn Đức Dũng chia tay gần một nửa đội hình từng cùng ông đứng hạng 4 tại Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024. Nguyên nhân chính là do ngân sách nhà nước mà TP Huế rót về Đoàn Bóng đá Huế – đơn vị chủ quản của đội hạng Nhất Huế – bị cắt giảm rất nhiều so với các mùa giải trước.

Không có con số cụ thể về số tiền TP Huế rót xuống, nhưng điều này buộc Trưởng đoàn Trần Quang Sang cùng cộng sự là HLV Nguyễn Đức Dũng phải “thắt lưng buộc bụng”. CLB lần lượt nói lời chia tay với thủ môn - đội trưởng Nguyễn Tiến Tạo, tiền đạo Trần Thành, Hồ Thanh Minh… Riêng Thanh Minh thậm chí được tạo điều kiện khoác áo Hà Nội FC dù vẫn còn nửa năm hợp đồng.

Rất nhiều cầu thủ mới chỉ 17 tuổi từ lò đào tạo Huế bị “ép chín” lên đội 1. Đôn cầu thủ trẻ lên đồng nghĩa với việc Huế phải chấp nhận rủi ro về phong độ. Đội bóng Cố đô từng thi đấu tưng bừng khi thắng cả Đồng Nai và Long An ngay trên sân khách. Nhưng trước Bà Rịa Vũng Tàu – đội cũng sử dụng cầu thủ trẻ – tại vòng 11, Huế từ thế dẫn trước 2-1 ở phút 89 lại để thua ngược với tỷ số 2-3. Rồi sau đó là thất bại trước Đồng Nai trong trận “chung kết ngược”.

Huế cũng gửi công văn ra Viettel FC để mượn cầu thủ. Nổi bật trong số này có 2 cựu tuyển thủ U19 Việt Nam là Nguyễn Thành An và Nguyễn Hữu Tuấn. Nhưng khi vào những trận đấu quan trọng, một trong hai lại gặp vấn đề về sức khỏe hoặc bị treo giò. Ngay cả cầu thủ do chính Huế đào tạo là Quang Dũng cũng chỉ trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bởi phần lớn giai đoạn lượt đi anh vắng mặt vì điều trị chấn thương.

Huế gặp nhiều khó khăn với phần lớn lực lượng gồm các cầu thủ 18-19 tuổi nhưng lại non kinh nghiệm trận mạc. ẢNH: KIM PHỤNG

Mùa giải bước vào chặng nước rút, Huế đối diện với nghịch cảnh khi hai thủ môn Võ Đức Bảo và Lâm Lê Phước Tiến Dũng dính chấn thương nặng. Điều này buộc HLV Nguyễn Đức Dũng phải thông qua mối quan hệ với Bình Định để mượn người gác đền sinh năm 2001, Vũ Ngọc Mạnh, đăng ký bổ sung. Vị trí thủ môn cũng là một điểm yếu của CLB khi thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Chuỗi thất bại vừa qua gây ảnh hưởng rất lớn về mặt tinh thần cho các cầu thủ trẻ Huế. “Còn nước còn tát,” HLV Nguyễn Đức Dũng chia sẻ. Bên cạnh việc cải thiện chuyên môn, ông Dũng bắt buộc phải làm công tác tâm lý cho toàn đội. Cơ hội trụ hạng vẫn còn với Huế, khi CLB có lợi thế được thi đấu trên sân Tự Do để tiếp Hòa Bình và Long An – hai đối thủ cũng đang cạnh tranh suất trụ hạng.

Non kinh nghiệm, nhưng các cầu thủ Huế có sức trẻ và sự nhiệt huyết. Lúc này, tài cầm quân của HLV Nguyễn Đức Dũng sẽ chính là điểm tựa vững chắc về mặt tinh thần cho Huế. Trước mắt, đội bóng Cố đô cần phải tích lũy điểm số trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp ở vòng 15 vào cuối tuần này.

HỮU THÀNH