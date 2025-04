Cuộc đua trụ hạng Nhất 2024-2025 hấp dẫn không kém gì V-League

Huế và Đồng Nai là 2 CLB đang xếp cuối bảng trước khi thi đấu vòng 15 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025. ẢNH: KIM PHỤNG

Dù đang ở vị trí cuối bảng với 8 điểm, Huế chưa hẳn đã bất lợi. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng chỉ kém hai đội xếp trên là Hòa Bình và Đồng Nai 1 điểm, và kém Long An – CLB đang đứng hạng 8 – 2 điểm.

Chỉ cần 1 trong 4 CLB thuộc nhóm dưới giành được chiến thắng, cục diện sẽ thay đổi qua từng vòng đấu. Như ở vòng 14, Đồng Nai nhờ chiến thắng 1-0 trong trận cầu được xem là “chung kết ngược” đã đẩy Huế xuống khu vực nguy hiểm.

Tại vòng 15, Đồng Nai có lợi thế được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón BR-VT. Tinh thần của các cầu thủ Đồng Nai đang lên cao sau chiến thắng trước Huế. Cộng hưởng với việc HLV dày dạn kinh nghiệm Ngô Quang Sang trực tiếp lên nắm sa bàn, đội chủ nhà quyết tâm hướng đến chiến thắng tiếp theo để bứt lên trong cuộc đua trụ hạng. Dẫu vậy, Đồng Nai ở trận đấu này không có sự phục vụ của 3 trụ cột gồm Trần Như Tân, Bùi Duy Nam và Nguyễn Gia Đoàn do án treo giò.

Trong khi đó, Long An và Hòa Bình lần lượt làm khách trước hai ứng viên đang cạnh tranh suất đá trận play-off thăng hạng là PVF và Bình Phước. Kể từ khi PVF bổ nhiệm HLV Thạch Bảo Khanh và Bình Phước trao quyền chỉ đạo cho trợ lý Huỳnh Quốc Anh, cả hai CLB này đều duy trì mạch trận toàn thắng. Do đó, hướng đến một kết quả hòa là mục tiêu phù hợp với Long An và Hòa Bình, nhưng nếu điều đó xảy ra thì đây sẽ là cú sốc lớn nhất tại vòng 15.

Các cầu thủ Long An thuộc diện nguy cơ rớt hạng tại mùa giải 2024-2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tại Cao Lãnh, Đồng Tháp vẫn còn tiếc nuối khi đánh mất chiến thắng trước Trẻ TP.HCM ở vòng trước. Vì thế, thầy trò HLV Phan Thanh Bình khát khao tìm lại niềm vui trong cuộc tiếp đón đội cuối bảng Huế. Nếu các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng tiếp tục thể hiện lối chơi bạc nhược, họ khó tránh khỏi nguy cơ nhận thêm một thất bại nữa.

Tương tự V-League, cuộc đua trụ hạng ở Giải hạng Nhất đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và khó lường khi giải đấu sắp bước vào giai đoạn hạ màn. Tiếc rằng, cuộc cạnh tranh cho chức vô địch lại đi ngược hướng.

Đội đầu bảng Ninh Bình giờ chỉ còn đếm ngược ngày nâng cao danh hiệu. Với 39 điểm tuyệt đối sau 13 chiến thắng kể từ đầu giải, hơn đội nhì bảng là Bình Phước 9 điểm, Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội gần như không có đối thủ tại hạng đấu này. Cũng tại vòng 15, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ tiếp đón Khánh Hòa – đội bóng đang có phong độ phập phù. Các cầu thủ đội khách có lẽ cũng cảm nhận rõ khả năng phải hứng chịu thất bại trên đất Hoa Lư.

Lịch thi đấu vòng 15 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025: Ngày 19-4, 16 giờ: Đồng Nai - BR-VT Ngày 19-4, 18 giờ: Ninh Bình - Khánh Hòa Ngày 20-4, 15g30: PVF - Long An Ngày 20-4, 16 giờ: Đồng Tháp - Huế Ngày 20-4, 18 giờ: Bình Phước - Hòa Bình

HỮU THÀNH