Nỗi lo World Cup 2026 bị tẩy chay vì vấn đề Greenland

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục khẳng định ý định kiểm soát Greenland – lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch đang gây ra cơn bão ngoại giao, thương mại giữa Mỹ và châu Âu. Trong lĩnh vực thể thao, còn đe dọa trực tiếp đến giải bóng đá lớn nhất hành tinh: FIFA World Cup 2026. Giải đấu được đồng tổ chức bởi Mỹ, Canada và Mexico, khởi tranh vào tháng 6-2026, đang đứng trước nguy cơ bị các liên đoàn châu Âu tẩy chay nếu căng thẳng leo thang.

Theo bài viết trên The Independent (Anh), các quan chức cấp cao tại FIFA và UEFA đang "rất lo ngại" về tác động tiềm tàng từ sự quan tâm của Mỹ đối với Greenland. Không có cuộc họp chính thức hay tuyên bố công khai nào, nhưng mọi ánh mắt đổ dồn về Chủ tịch FIFA Gianni Infantino – người có quan hệ gần gũi với ông Trump, thậm chí trao cho ông Giải Hòa bình FIFA đầu tiên vào tháng 12-2025 trong lễ bốc thăm World Cup tại Washington (ảnh).

Nguồn tin nội bộ cho biết Infantino "chắc chắn lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo", hy vọng khủng hoảng sẽ qua đi như các rắc rối liên quan đến Tổng thống Trump trước đây. Tuy nhiên, nếu Mỹ có hành động mạnh trong vấn đề Greenland, World Cup 2026 có thể trở thành "thảm họa" – một giải đấu bị tẩy chay sẽ phá hủy giá trị thương mại khổng lồ, ảnh hưởng đến nhà tài trợ, đài truyền hình và hình ảnh của FIFA. Tiền lệ cấm Nga tham dự sau xung đột Ukraine năm 2022 khiến FIFA không còn "khoảng trống" để né tránh các yếu tố chính trị. Chủ tịch Infantino luôn quảng bá World Cup 2026 là "khoảnh khắc lớn nhất lịch sử, mang cả thế giới lại gần nhau", nhưng mối quan hệ thân thiết với Trump giờ đây trở thành gánh nặng.

Các cuộc thảo luận kín về tẩy chay đã xuất hiện ở Đức, với một kiến nghị từ Hà Lan, và khoảng 20 liên đoàn châu Âu thảo luận vấn đề tại lễ kỷ niệm của Liên đoàn bóng đá Hungary. Chuyên gia Nick McGeehan từ tổ chức FairSquare nhận định World Cup là "điểm đòn bẩy rõ ràng" cho các liên đoàn châu Âu thể hiện đoàn kết với Đan Mạch. Một cuộc tẩy chay toàn diện từ UEFA có thể khiến Trump – người coi trọng rating của "show lớn nhất Trái Đất" (World Cup) – phải suy nghĩ lại, vì nó sẽ "giết chết" giải đấu và vai trò của ông.

Greenland, dù không phải thành viên UEFA hay FIFA đầy đủ, đang tìm kiếm tư cách thành viên UEFA để phát triển bóng đá, nhưng chưa có động thái cụ thể. Bên cạnh đó, nguồn đầu tư của giới chủ Mỹ vào các CLB Đan Mạch tạm dừng chờ diễn biến. Nếu leo thang, các liên đoàn châu Âu có thể hành động tương tự Nga, dù điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho chính họ.

Tuy nhiên, không phải mọi quốc gia đều ủng hộ tẩy chay ngay lập tức. Theo ESPN, Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari tuyên bố không có ý định tẩy chay giải đấu lớn và được mong đợi này. Bà nhấn mạnh giữ thể thao tách biệt chính trị và coi World Cup 2026 là "khoảnh khắc cực kỳ quan trọng cho mọi người yêu thể thao". Pháp – nhà vô địch World Cup hai lần, á quân 2022 – là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu đủ điều kiện tham dự.

Dù vậy, chính trị gia cánh tả Eric Coquerel kêu gọi xem xét tẩy chay: "Liệu chúng ta có thể tưởng tượng tham dự World Cup ở một quốc gia tấn công 'hàng xóm', đe dọa xâm lược Greenland, vi phạm luật quốc tế, muốn phá hoại Liên Hợp Quốc?". Ông đề xuất chuyển trọng tâm giải đấu sang Mexico và Canada để tránh Mỹ.

Tình hình hiện tại vẫn ở mức thảo luận. Trump gần đây khẳng định tìm kiếm "đàm phán ngay lập tức" để kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia và NATO, nhưng "sẽ không dùng vũ lực". Dù vậy, lời đe dọa áp thuế lên Pháp và 7 quốc gia châu Âu khác vì không ủng hộ kế hoạch Greenland cho thấy căng thẳng chưa hạ nhiệt.

World Cup 2026 – với 48 đội, mở rộng quy mô – là cơ hội lớn cho FIFA kiếm tiền và quảng bá hình ảnh thống nhất. Nhưng nếu Trump tiếp tục "ám ảnh" Greenland, bóng đá có thể bị cuốn vào chính trị địa chính trị, buộc FIFA phải hành động hoặc đối mặt khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp. Kết quả của “vấn đề Greenland” sẽ định hình không chỉ World Cup mà cả vị thế của bóng đá trong thế giới phân cực.

