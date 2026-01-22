Mùa xây tổ ấm của VĐV thể thao Việt Nam

Khi mùa xuân mới sắp tới, đây là thời điểm nhiều VĐV của làng thể thao Việt Nam tiến tới nên duyên vợ chồng và xây dựng tổ ấm cho riêng mình.

Lê Đức Phát và Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 24-1. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Cặp tuyển thủ Olympic Lê Đức Phát và Đỗ Thị Ánh Nguyệt của thể thao Việt Nam sẽ chính thức tổ chức hôn lễ vào ngày 24-1 sắp tới. Niềm vui của gia đình 2 bên đã được bạn bè, đồng nghiệp cùng những người quen trong giới cầu lông và bắn cung gởi tới chúc mừng cho tay vợt Lê Đức Phát và cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Tình cảm giữa Đức Phát và Ánh Nguyệt đã nảy nở ở thời điểm cả 2 cùng góp mặt tranh tài Olympic Paris (Pháp) 2024. Lúc đó, Đức Phát và Ánh Nguyệt chưa muốn chia sẻ nhiều trước truyền thông bởi họ đến với nhau bằng tình bạn và cần đủ thời gian để tìm hiểu. Trải qua đủ thời gian để hiểu về chuyên môn của từng người cũng như thấy được tính cách bạn đời mình lựa chọn là phù hợp, Đức Phát với Ánh Nguyệt quyết định về chung một nhà. “Trân trọng kính mời anh, chị, em, bạn bè, cô, dì, chú, bác gần xa tới dự đám cưới của vợ chồng em…”, cung thủ Ánh Nguyệt đã chia sẻ cảm xúc trên trang facebook cá nhân của mình cùng tấm hình cưới chụp bên ông xã Đức Phát.

Tiệc cưới sẽ được gia đình 2 bên tổ chức tại nhà cô dâu ở Hưng Yên. Sau đó, dự kiến hôn lễ ở khu vực phía Nam tại nhà chú rể Đức Phát sẽ sớm diễn ra.

Trước khi 2 tuyển thủ chia sẻ những hình ảnh chuẩn bị cho lễ cưới, người hâm mộ được chứng kiến những hình ảnh mà Đức Phát cùng Ánh Nguyệt động viên nhau mọi thời điểm họ thi đấu SEA Games 33-2025 vừa qua. Trong bất kỳ thời điểm nào, mỗi người đều được xem là hậu phương tinh thần tốt nhất động viên cho người bạn đời của mình những sự cổ vũ tốt nhất để bước ra tranh tài.

Trong khi đó, bạn bè trong giới điền kinh và bóng chuyền cũng đang chuẩn bị đón chào hôn lễ trong tương lai gần của 2 cựu tuyển thủ quốc gia Quách Công Lịch và Phạm Thị Nguyệt Anh. Chuyện tình cảm giữa Quách Công Lịch và Phạm Thị Nguyệt Anh đã được kết duyên nhiều năm qua. Tuy nhiên tới bây giờ, cả 2 mới chính thức công khai. Mới đây, Quách Công Lịch chính thức cầu hôn người bạn đời và chủ công Nguyệt Anh nở nụ cười đón nhận chiếc nhẫn trao tay từ nhà cựu vô địch điền kinh 400m nam Việt Nam.

Quách Công Lịch đã cầu hôn người bạn đời Nguyệt Anh. Ảnh: MINH MINH

Quách Công Lịch từng chia sẻ: “Hai người chúng tôi luôn tôn trọng nhau về công việc. Mỗi môn thể thao bóng chuyền, điền kinh có thể khác biệt nhưng cùng trưởng thành từ sự nghiệp VĐV thì tôi và Nguyệt Anh luôn động viên, cổ vũ nhau trong mọi hoàn cảnh để cùng nỗ lực có những kết quả chuyên môn tốt nhất”. Hình ảnh Quách Công Lịch luôn có mặt ở một góc khán đài cổ vũ bạn gái Nguyệt Anh tại nhiều giải bóng chuyền trong nước đã quen thuộc với bạn bè trong giới thể thao. Bây giờ, cả 2 cùng hướng tới chuyện trọng đại để về chung một nhà sau khi đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn.

Ngoài những cặp đôi trên, thể thao Việt Nam đã chứng kiến không ít VĐV đã xây dựng gia đình, nên duyên mới ngay trước thềm năm mới 2026. Người hâm mộ bóng chuyền đã gởi lời chúc mừng hạnh phúc khi được chứng kiến phụ công tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Trinh tổ chức hôn lễ. Cũng nên duyên mới còn có phụ công tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hiền, chuyền 2 Trần Nguyễn Quý Uyên…

Với mỗi VĐV, tinh thần luôn là điều quyết định về thành tích. Khi tiến tới xây dựng gia đình, họ sẽ thêm nguồn động viên từ “một nửa” còn lại của mình và chắc chắn những VĐV nên duyên cùng người hiểu về thể thao thì sẽ được thêm những sự ủng hộ rất có giá trị.

MINH CHIẾN