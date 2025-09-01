Niềm tự hào của HLV thể thao được tham gia diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh

Không chỉ VĐV, các HLV của lĩnh vực thể thao được tham gia lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2-9 (A80) cũng hồi hộp hoàn thành nhiệm vụ.

Các HLV, VĐV thể thao tham dự Khối Văn hóa-Thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: THÁI XUÂN

HLV Hoàng Thái Xuân của đội tuyển cầu mây Việt Nam là 1 trong 20 thành viên lĩnh vực thể thao tham gia lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2-9 (A80).

Vị HLV đã trao đổi: “Chúng tôi được tập luyện kỹ lưỡng từng động tác để tuân thủ các quy định khi di chuyển theo khối. Đây là vinh dự cho cá nhân tôi cùng cầu mây Việt Nam khi được đại diện, tham gia lễ diễu binh, diễu hành”. HLV Hoàng Thái Xuân bày tỏ trong các buổi tập dù HLV, VĐV có thể vất vả nhưng mọi người giữ tinh thần hứng khởi sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ tham gia lễ diễu binh, diễu hành rất ý nghĩa này.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hoàng Ngân (karate) chia sẻ nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối Văn hóa-Thể thao là niềm tự hào cho mình. “Tôi đảm bảo tốt công việc của mình để tập luyện sẵn sàng tham dự lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2-9. Được là thành viên của Khối Văn hóa-Thể thao, mình rất tự hào và thấy rằng một chút đóng góp của bản thân sẽ mang lại kỷ niệm rất đáng nhớ”, HLV Hoàng Ngân nói. Cựu HLV đội tuyển karate Việt Nam (nội dung kata – biểu diễn) là một trong những cá nhân tập luyện chăm chỉ ở từng buổi tập của khối trước khi tham gia từng buổi sơ duyệt và chương trình tổng duyệt. “Sau chương trình tổng duyệt, tôi và mọi người đã sẵn sàng tham dự chính thức buổi lễ trọng đại vào ngày 2-9”, HLV Nguyễn Hoàng Ngân bày tỏ thêm.

Huấn luyện viên Đào Xuân Thắng của đội vovinam Việt Nam và Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia cũng là thành viên tham gia Khối Văn hóa-Thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2-9. Ông cho rằng từng buổi tập đều giúp cho mỗi HLV, VĐV nắm bắt được các yêu cầu về giữ hàng, lối khi di chuyển.

“Với các HLV, VĐV thể thao, vấn đề thể lực không bị ảnh hưởng nhiều do chúng tôi đã có nền tảng trước đây. Tuy nhiên, mỗi người đều nâng cao ý thức trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao lần này. Chúng tôi vinh dự được đại diện cho các HLV, VĐV lĩnh vực thể thao của Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành trọng đại của đất nước nên giữ vững kỷ luật đúng với tinh thần thể thao”, HLV Đào Xuân Thắng cho biết. Còn với HLV trưởng đội tuyển cầu lông Việt Nam – ông Ngô Trung Dũng thì việc được nhận nhiệm vụ tham dự lễ diễu binh, diễu hành lần này có ý nghĩa quan trọng cho mình. Bởi lẽ, bản thân vị HLV này càng thêm tự hào và vinh dự cho bản thân khi được đóng góp một phần công sức vào chương trình trọng đại của đất nước.

Ông Dũng cho biết “mỗi HLV, VĐV chúng tôi rất quyết tâm tham gia tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi rất tự hào khi mình là 1 trong những đại diện của môn cầu lông được góp mặt trong lễ diễu binh, diễu hành quan trọng lần này”.

Đại diện lĩnh vực thể thao có 20 HLV, VĐV tham dự Khối Văn hóa-Thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2-9 (A80). Sau chương trình, các HLV, VĐV trở lại các đội tuyển thể thao quốc gia tiếp tục tập luyện chuyên môn.

MINH CHIẾN