Những điểm nhấn đáng chú ý tại vòng 6 Premier League

1 - Liệu Man United có lý do để lạc quan?

Dù truyền thông liên tục đưa tin về cuộc khủng hoảng, nhưng nếu Man United sở hữu một thủ môn ở mức trung bình thôi, họ đã chẳng thua Arsenal hay Grimsby. Cũng cần thừa nhận rằng, với ba trong năm trận đầu tiên phải đối đầu Arsenal, Manchester City và Chelsea, lịch thi đấu của họ quả là khắc nghiệt. Giờ đây, HLV Ruben Amorim cần bắt đầu gom điểm bằng những chiến thắng, và chuyến làm khách đầy thử thách này sẽ là bài kiểm tra đáng giá. Kể từ khi Brentford lên chơi ở Premier League, Man United đã thua hai trong bốn lần ghé thăm sân Gtech, bị lấn lướt ở trận hòa duy nhất, và ngay cả trận thắng cũng bị đối thủ thống trị về thể lực suốt 45 phút.

Brentford vs Manchester United, Thứ Bảy 18:30 (giờ Việt Nam)

2 - Guehi quyết ngăn chặn Liverpool sau thương vụ bị chặn đứng

Hai đội duy nhất chưa thua ở mùa giải này sẽ chạm trán tại Selhurst Park. Trong khi Liverpool đang giữ thành tích toàn thắng, Crystal Palace lại nổi bật với hàng thủ vững chắc. Đội bóng của Oliver Glasner chỉ thủng lưới hai bàn sau năm trận, giữ sạch lưới trước Chelsea, Aston Villa và Sunderland. Chìa khóa cho hệ thống này chính là đội trưởng Marc Guehi, người suýt gia nhập Liverpool vào ngày cuối chuyển nhượng. Trung vệ tuyển Anh được cho là rất thất vọng khi Palace chặn đứng vụ chuyển nhượng dù đã đồng ý mức phí 35 triệu bảng. Giờ đây, Guéhi sẽ cố gắng cản phá chính đội bóng mà anh tưởng chừng đã gia nhập – đội đã ghi bàn ở 39 trận Premier League liên tiếp, kỷ lục của CLB.

Crystal Palace vs Liverpool, Thứ Bảy 21:00 (giờ Việt Nam)

3 - Chấn thương và phong độ mở ra cơ hội cho George

Tyrique George từng ghi một trong những bàn thắng quan trọng nhất của Chelsea mùa trước, khơi dậy hy vọng lọt top 4 Champions League nhờ pha lập công gỡ hòa ở chiến thắng muộn trước Fulham hồi tháng Tư. Dù HLV Enzo Maresca thường khen ngợi tài năng trẻ này, George suýt rời Stamford Bridge hè qua. Một vụ chuyển nhượng sang Fulham đã được lên kế hoạch vào ngày chốt sổ, nhưng cuối cùng đổ bể, giúp chàng trai 19 tuổi có cơ hội thứ hai ở Chelsea. Tất nhiên, cạnh tranh là khốc liệt. Nhưng với Cole Palmer đang vật lộn chấn thương háng, Liam Delap nghỉ dài hạn, còn Alejandro Garnacho và Jamie Gittens đang thích nghi với yêu cầu của Maresca, George có thể được đá chính khi Chelsea tiếp Brighton. Đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho bàn thắng xuất sắc của anh ở trận gặp Lincoln tại Carabao Cup hôm thứ Ba.

Chelsea vs Brighton, Thứ Bảy 21:00 (giờ Việt Nam)

4 -Man City có dịp xây dựng đà chiến thắng

Trước khi tiếp Liverpool ngày 9-11, lịch thi đấu Premier League của Manchester City gồm Burnley (sân nhà), Brentford (sân khách), Everton (sân nhà), Aston Villa (sân khách) và Bournemouth (sân nhà): cơ hội tuyệt vời để tích lũy điểm số và đà hưng phấn trước các đối thủ khiêm tốn. Man City đã thắng 17/18 trận dưới thời Pep Guardiola trước đối thủ thứ Bảy này là Burnley

Manchester City vs Burnley, Thứ Bảy 21:00 (giờ Việt Nam)

5 - Simons cần tự do để tỏa sáng

Ở trận gặp Brighton, Xavi Simons đã tạo khác biệt cho Tottenham khi vào sân ở vai trò tự do bên trái hàng tiền vệ. Simons thường bị xếp đá cánh trái thay vì di chuyển vào trung lộ. Theo giới bóng đá Hà Lan, cựu sao PSV không phải mẫu tiền vệ cánh và khó hiệu quả nếu bị ép dạt biên. James Maddison có thể nghỉ hết mùa. Thomas Frank lạc quan Dejan Kulusevski trở lại "trước cuối năm nay" nhưng "không đặt mốc cụ thể". Điều này mở ra cơ hội cho Simons chiếm lĩnh vai trò tự do. Rodrigo Bentancur ban đầu được giao vị trí đó ở trận gặp Brighton, lùi sâu khi Destiny Udogie dâng cao, nhưng anh thoải mái hơn ở tuyến dưới.

Tottenham vs Wolves, Chủ Nhật 02:00 (giờ Việt Nam)

6 -Arsenal và Arteta cần cảnh giác Tonali

Tiền vệ người Italy, Sandro Tonali gần như chắc chắn trở lại đội hình xuất phát của Newcastle trước Arsenal, sau khi được nghỉ ở trận thắng đậm 4-1 Bradford tại Carabao Cup thứ Tư. Kể từ khi Eddie Howe đẩy tiền vệ Italy lùi sâu hơn gần một năm trước, Tonali thường là cá nhân xuất sắc nhất của Newcastle. Mikel Arteta coi sức mạnh thể chất và sự cọ xát của Joelinton là "cái gai" với đội mình, nhưng Tonali mới là tiền vệ có khả năng gây tổn thương lớn nhất cho đội khách.

Newcastle vs Arsenal, Chủ Nhật 22:30 (giờ Việt Nam)

7 -Moyes có thể trở thành "đao phủ" của Potter

Sự trớ trêu sẽ không mất đi với West Ham hay David Moyes nếu Everton khiến West Ham thua trận thứ sáu trong bảy trận và báo hiệu kết thúc triều đại thiếu ấn tượng của Graham Potter. Nhiều người ở West Ham từng mong loại bỏ Moyes dù ông mang về danh hiệu đầu tiên sau 43 năm, nhưng họ có thể sớm có HLV thứ ba trong năm 2025 khi kết quả sa sút dưới các người kế nhiệm. Nếu có an ủi cho Potter, thì Everton chưa ghi bàn từ tình huống tương tự. Sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của Carabao Cup với Everton sau 30 năm trắng tay, Moyes đã thay bảy cầu thủ không cần thiết ở trận thua thảm trước Wolves giữa tuần. Các HLV West Ham quá khứ và hiện tại đều cần phản ứng tại sân Hill Dickinson.

Everton vs West Ham, Thứ Ba 02:00 (giờ Việt Nam)

HỒ VIỆT