Nhật Bản - Brazil: 90 phút của sự tôn trọng và khát vọng

Trận đấu ở vòng 32 đội này được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản mô tả là “lớn nhất lịch sử” của bóng đá Nhật Bản.

Bóng đá Nhật Bản từng nhìn Brazil với ánh mắt ngưỡng vọng. Với họ, bóng đá Brazil là một đẳng cấp riêng biệt, như một ngọn núi quá cao để bất kỳ đội bóng châu Á nào có thể chinh phục. Nhưng chỉ sau 3 thập niên, giờ đây Nhật Bản có đủ lý do để khuất phục “tôn sư” của mình.

Trận đấu ở vòng 32 đội này được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản mô tả là “lớn nhất lịch sử” của bóng đá Nhật Bản. Câu chuyện của trận đấu này đã bắt đầu từ một chiều thu cách đây chưa đầy 1 năm trước ở Tokyo.

Hôm đó, đội tuyển Brazil, với sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, đã dẫn trước 2-0 trong trận giao hữu nhân dịp FIFA Days. Nhưng chưa đầy 20 phút sau đó, Nhật Bản đã lội ngược dòng, giành chiến thắng 3-2, lần đầu đánh bại Brazil sau 14 lần gặp gỡ.

Không ai hiểu trận đấu này hơn một người: Huyền thoại Zico của Brazil, khi ông đến Nhật Bản chơi bóng từ những năm 1990. Ông còn là HLV Nhật Bản tại World Cup 2006, nơi lần đầu tiên và duy nhất Nhật Bản đối đầu Brazil ở World Cup, kết thúc 4-1 nghiêng về Selecao. 20 năm sau, Zico có lẽ là người duy nhất biết rõ về trận đấu này khi nói: “Nhật Bản đang chơi thứ bóng đá thực thụ. Brazil sẽ đối mặt với một bài kiểm tra khó khăn”.

Màn so tài hứa hẹn hấp dẫn giữa Nhật Bản và Brazil ở vòng 32 đội

Lịch sử bóng đá Nhật Bản luôn gắn liền với Brazil, không chỉ vì có nhiều kiều bào của họ đang sống tại quốc gia Nam Mỹ này. Từ những năm 1992, khi còn chưa lần nào dự World Cup, Nhật Bản đã gửi ít nhất 3 lứa cầu thủ U15 sang Brazil “du học”.

Nhật Bản ý thức rất rõ về điểm yếu thể hình, họ chọn Brazil vì lối chơi nhuần nhuyễn, phối hợp nhỏ, lấy tốc độ và kỹ thuật bù cho khả năng tranh chấp. Năm 1998, họ nhập tịch cầu thủ đầu tiên: một tiền đạo người Brazil. Gần như mỗi năm, họ đều mời đội tuyển Brazil tham dự Cúp Kirin truyền thống.

Tất nhiên, Brazil vẫn được xem là “cửa trên”. Trong tay HLV Ancelotti, giờ đây Brazil là một tập thể sắc bén hơn. Vinicius Jr đang bùng nổ với 4 bàn thắng. Ông Ancelotti dự kiến giữ nguyên đội hình, đồng nghĩa với việc ngôi sao trẻ Rayan của Bournemouth sẽ có lần đá chính đầu tiên tại vòng knock-out World Cup, bên cạnh Vinicius đang đạt phong độ cao.

Đội tuyển Nhật Bản của HLV Moriyasu là một tập thể gắn kết và kỷ luật, thứ mà Brazil của Ancelotti đang phải tìm kiếm. Họ vượt qua bảng đấu khó khăn sau 3 trận bất bại, cùng lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn đã khiến các chuyên gia phải trầm trồ.

Dù thiếu vắng những trụ cột như Endo, Mitoma, Kubo hay Minamino, đội hình hiện tại vẫn sở hữu tinh thần chiến đấu kiên cường. Trong trận này, Nhật Bản có sự trở lại của trung vệ Ko Itakura, nhưng tiền đạo Takefusa Kubo khó ra sân vì chấn thương đầu gối.

Trở lại với trận đấu. Brazil cũng đã giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp, sau khi thủng lưới ít nhất 1 bàn trong 6 trận trước khi gặp Haiti. Tuy nhiên, lần cuối cùng đối đầu với Nhật Bản, hàng phòng ngự của họ đã rối loạn khi không có Gabriel Magalhaes hay Marquinhos. Trong khi đó, Nhật Bản sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 không thay đổi từ năm 2024.

HLV Moriyasu đã xây dựng hệ thống kết hợp khối phòng ngự thấp và phản công tốc độ cao - cách tiếp cận đã mang lại chiến thắng trước Brazil và Anh kể từ tháng 10.

Có một thống kê đáng chú ý: Nhật Bản chưa từng thắng một trận knock-out World Cup, đã thua liên tiếp ở vòng 16 đội các năm 2002, 2010, 2018 và 2022, và không vượt qua vòng bảng trong các kỳ World Cup khác kể từ 1998.

Lịch thi đấu ngày 30-6 - 0 giờ: Nhật Bản - Brazil - 3 giờ: Đức - Paraguay - 8 giờ: Hà Lan - Morocco

CHU NGỌC