Tiền đạo Robert Lewandowski của FC Barcelona đã bổ sung thêm một danh hiệu cá nhân nữa vào sự nghiệp lẫy lừng của mình, khi được Liên đoàn bóng đá Ba Lan vinh danh là “Vận động viên xuất sắc của thế kỷ”.

Nhận giải Vận động viên xuất sắc của thế kỷ, Lewandowski quả quyết sẽ không giải nghệ

Do phải tham dự trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid tại Jeddah, Lewandowski đã nhờ vợ mình, Anna Lewandowska, đại diện nhận giải thưởng của Liên đoàn bóng đá Ba Lan.

Phát biểu qua video trực tuyến, Lewandowski bày tỏ lòng biết ơn: “Nhận được danh hiệu Vận động viên xuất sắc của thế kỷ là một vinh dự lớn và là dấu hiệu cho thấy con đường tôi đã theo đuổi là có ý nghĩa. Hành trình này chưa bao giờ đơn độc. Sự công nhận này là kết quả của công sức của rất nhiều người: HLV, nhân viên, đồng đội, người hâm mộ và gia đình tôi”.

Hợp đồng hiện tại của Lewy với Barcelona sẽ hết hạn vào ngày 30-6-2026. Dù có nhiều tin đồn về việc chuyển sang Saudi Arabia hoặc giải chuyên nghiệp Mỹ (MLS), Lewandowski đã khẳng định sẽ ở lại để hoàn thành mùa giải 2025–26 cùng Barca. Ở tuổi 37, anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể, hiện là chân sút tốt thứ hai của đội mùa này. Ở đội tuyển quốc gia Ba Lan anh vẫn là đội trưởng và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Ba Lan. Không ít fan bóng đá lo ngại Lewy sẽ treo giày vào cuối mùa giải này nếu đánh mất động lực chơi bóng ở Barcelona. Nhưng Lewy đã trấn an mọi người bằng một tuyên bố đầy quyết tâm: “Tôi hứa rằng, chừng nào tôi còn chạy nhanh hơn hầu hết các bạn ở đây, tôi sẽ không giải nghệ”.

HOÀNG HÀ