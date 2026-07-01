Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ mang diện mạo mới

Ngày 1-7, lễ khánh thành và bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) Phú Thọ đã được tổ chức trang trọng. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (phường Phú Thọ) là một trong những công trình mang nhiều dấu ấn của thể thao TPHCM. Nơi đây đã chứng kiến nhiều giải đấu lớn quốc gia lẫn quốc tế, cũng là nơi trưởng thành của nhiều thế hệ vận động viên đã mang vinh quang về cho TPHCM và Tổ quốc.

Qua thời gian, cùng với yêu cầu ngày càng cao của công tác tổ chức thi đấu, huấn luyện và phục vụ người dân, việc cải tạo, nâng cấp Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ là yêu cầu tất yếu, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới về cơ sở vật chất, công nghệ, an toàn và trải nghiệm của vận động viên cũng như khán giả.

Các đơn vị thực hiện nghi thức bàn giao dự án Nhà thi đấu Phú Thọ

Đây là công trình dân dụng cấp I, nhóm B, được khởi công vào ngày 26-4-2025. Dự án bao gồm các hạng mục chính: thay mới toàn bộ mái vòm, hệ thống vì kèo thép, sân thi đấu, hệ thống cửa đi, cửa sổ; nâng cấp khán đài cơ động, khán đài di động; cải tạo mới toàn bộ khu vệ sinh; lắp đặt mới hệ thống điều hòa không khí trung tâm, hệ thống phòng cháy chữa cháy, âm thanh, ánh sáng.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án xây mới nhà đặt hệ thống xử lý nước thải, xây mới các công trình phụ trợ, cải tạo hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước. Tổng diện tích sàn xây dựng, cải tạo, sửa chữa là 13.770 m² trên tổng thể khu đất 47.027 m². Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 229 tỷ đồng.

Sau quá trình thi công khẩn trương, Sở Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng tại Thông báo số 22175 ngày 23-6-2026, đảm bảo đủ điều kiện đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ: Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ là một trong những dự án hoàn thiện nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, đào tạo, luyện tập và thi đấu thể thao tại thành phố và đặc biệt là dự án giữ vai trò quan trọng trong việc phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc 2026 do TPHCM đăng cai vào cuối năm.

"Với diện mạo mới, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ sẽ tiếp tục là nơi nuôi dưỡng khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, nơi lan tỏa tinh thần thể thao, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ vận động viên TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung. Chúng tôi nhận thức rõ rằng, khánh thành là điểm khởi đầu, điều quan trọng hơn là quản lý, khai thác và vận hành công trình một cách hiệu quả, an toàn và bền vững. Từ đó, Nhà thi đấu Phú Thọ sẽ được sử dụng đúng mục đích, phát huy tối đa giá trị đầu tư, phục vụ tốt nhất cho người dân và sự phát triển của thể thao thành phố", ông Nguyễn Nam Nhân cho biết.

NGUYỄN ANH