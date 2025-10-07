Nhà đầu tư cuối cùng từ bỏ nỗ lực mua lại Tottenham

Tottenham hy vọng sự chắc chắn về tương lai CLB càng thúc đẩy sự tiến bộ trên sân cỏ.

Một lời bày tỏ quan tâm của nhóm nhà đầu tư do Earick dẫn đầu, được cho là sẵn sàng đưa ra lời đề nghị mua lại trị giá 4,5 tỷ bảng, đã bị ENIC - công ty được điều hành bởi Quỹ tín thác của gia đình Lewis - “từ chối thẳng thừng” vào ngày 26-9. Hôm thứ Hai, Sở Giao dịch Chứng khoán London đã xác nhận thông qua việc Earick rút khỏi cuộc đua, và được Quỹ tín thác gia đình Lewis hoan nghênh, một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài với Spurs. Tin tức này được đưa ra sau khi tập đoàn Firehawk Holdings Limited có trụ sở tại châu Á cũng từ bỏ sự quan tâm.

“Hội đồng quản trị của Tottenham Hotspur Limited lưu ý những thông báo gần đây từ Firehawk và nhóm của ông Earick rằng họ không có ý định đưa ra lời đề nghị mua lại CLB”, một tuyên bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán London cho biết. “Hội đồng Quản trị cảm ơn họ vì cách tiếp cận mang tính xây dựng trong các cuộc thảo luận với đại diện của CLB và gia đình Lewis, đồng thời tôn trọng lập trường rõ ràng của gia đình Lewis rằng CLB không phải để bán. Sau các thông báo của các nhóm nhà đầu tư, CLB không còn trong giai đoạn chào mua…”.

ENIC, do Quỹ tín thác của gia đình Lewis điều hành, sở hữu gần 87% của Tottenham, nhưng do số cổ phiếu còn lại được giao dịch công khai, CLB phải tuân theo Bộ luật Tiếp quản của Vương quốc Anh. Điều này có nghĩa là bất kỳ biểu hiện quan tâm hoặc đấu thầu nào đều phải được nộp cho hội đồng Bộ luật Tiếp quản và được công khai. Kể từ khi Daniel Levy được ENIC, công ty sở hữu đa số, từ chức sau 24 năm làm Chủ tịch vào ngày 4-9, đã có 3 sự quan tâm mua lại Tottenham, nhưng Quỹ tín thác của gia đình Lewis đều khẳng định CLB không phải để bán.

Tottenham đang khởi sắc dưới quyền tân HLV Thomas Frank ở mùa giải mới. Họ thắng 4 chỉ thua 1 sau 7 vòng đấu giải Ngoại hạng Anh để đứng thứ 3, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Gà trống cũng đã vào vòng 4 Cúp Liên đoàn. Nhà đương kim vô địch Eurpa League cũng đang chơi tốt tại Champions League, khi thắng 1 hòa 1 sau 2 lượt trận vòng bảng phân hạng…

PHI SƠN