Nguyễn Huỳnh Phương Linh sớm vào vòng knock out có cơ hội chinh phục chức vô địch 3,6 tỷ đồng tiền thưởng

Sau khi chật vật vượt qua Lee Choong Bok (Hàn Quốc) với tỷ số 3-2 ở trận đầu tiên bảng C, cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh tiếp tục có chiến thắng “nghẹt thở” với tỷ số 3-2 trước Shin Jung Ju (Hàn Quốc) để sớm giành chiếc vé lọt vào vòng knock out Giải Billiards PBA Championship 2025 đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh sớm giành vé vào vòng 1/8

Vòng chung kết PBA Championship quy tụ 32 cơ thủ xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng PBA Tour, chia thành 8 bảng mỗi bảng 4 cơ thủ, đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ đứng đầu bảng lọt vào vòng knock out loại trực tiếp gồm 16 cơ thủ. Cơ thủ vô địch nhận được số tiền “khủng” 200 triệu Won (khoảng 3,6 tỷ đồng).

Ra quân ở bảng C bằng chiến thắng 3-2 trước Lee Choong Bok, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã có trận đấu khó nhọc trước cơ thủ từng vô địch PBA Tour Shin Jung Ju. Trận đấu diễn ra khá gây cấn khi Phương Linh thắng ván đầu 15/6, nhưng thua lại 12/15. Tiếp sau đó, đến lượt Shin Jung Ju thắng ván 3 với điểm số 15/9, nhưng Phương Linh kịp đáp trả với điểm số 15/4, cân bằng tỷ số 2-2.

Bước vào ván 5 chạm 11 quyết định, Phương Linh vượt lên dẫn trước 5/0 thì ngay lập tức Shin Jung Ju tung series 6 điểm dẫn lại 5/6. Tuy nhiên cú đáp trả series 5 điểm sau đó, Phương Linh đã vượt lên dẫn 10/6 để rồi thắng luôn 11/8, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Phương Linh (đỏ trái) cùng người đồng đội Kim Young Won lấy vé vào vòng trong

Ở trận đấu cùng bảng, cơ thủ trẻ Kim Young Won đã đánh bại cơ thủ lão luyện Lee Choong Bok với tỷ số 3-1 khiến cục diện bảng C sớm ngã ngũ. Do trước đó, Kim Young Won đã đánh bại Shin Jung Ju 3-2 ở trận đầu. Cùng có 2 trận toàn thắng, hai cơ thủ của đội Phoenix - Kim Young Won và Nguyễn Huỳnh Phương Linh chắc chắn giành 2 chiếc vé bảng C lọt vào vòng trong. Họ sẽ gặp nhau vào ngày mai (12-3) chủ yếu xác định vị trí nhất bảng.

Tuy chưa có chiếc vé chắc chắn như Nguyễn Huỳnh Phương Linh, nhưng Nguyễn Quốc Nguyện có đến 80% sẽ giành 1 trong 2 chiếc vé của bảng F sau khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Palazon (Tây Ban Nha). Hiện tại trong bảng xếp hạng tại bảng F, Quốc Nguyện đang đứng đầu bảng với 2 trận thắng (hiệu số 6/2), tiếp theo đến là Kang Ming Gu (1 thắng, 1 thua, HS 5/5), Palazon (1 thắng, 1 thua, HS 3/5) và David Zapata (2 thua, HS 4/6).

Do đó, Nguyễn Quốc Nguyện có rất nhiều lợi thế trong trận đấu cuối gặp Kang Ming Gu. Chỉ cần Quốc Nguyện không thua trắng 0/3 trước cơ thủ Hàn Quốc, anh chắc chắn đoạt vé. Thậm chí nếu anh có thua trắng, mà trận đấu cùng bảng Palazon không thắng trắng 3/0 trước David Zapata, Quốc Nguyện vẫn an toàn.

Ngô Đình Nại phải tự quyết định số phận của mình

Tại bảng H, Ngô Đình Nại đã nhận thất bại trước Coklu (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 2-3. Do đó, Ngô Đình Nại có 1 trận thắng, 1 trận thua phải tự giải quyết số phận của mình ở trận đấu cuối gặp cơ thủ cũng có 1 trận thắng, 1 trận thua Kim Hyun Woo (Hàn Quốc). Người thắng sẽ giành chiếc vé thứ hai bảng H sau khi chiếc vé đầu tiên đã thuộc về Coklu với 2 trận thắng. Ngược lại, đương kim vô địch Cho Jae Ho thua cả 2 trận chắc chắn bị loại.

Trong khi đó, Mã Minh Cẩm tiếp tục nhận thất bại 2-3 trước Cho Keon Hwi sau khi dẫn trước 2/0. Tuy có 2 trận toàn thua E, nhưng Mã Minh Cẩm vẫn còn cơ hội mong manh tranh chấp. Ở trận lượt cuối bảng E vào ngày mai, Mã Minh Cẩm buộc phải thắng Kim Jong Won với tỷ số cách biệt, đồng thời cơ thủ Việt Nam phải trông chờ Mori (Nhật Bản) thắng Cho Keon Hwi mới có tia hy vọng.

GIA MẪN