Ngược dòng thắng Newcastle, Arsenal vươn lên nhì bảng

Arsenal đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle và sớm tạo nên dấu ấn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Pha đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số của Gabriel (Arsenal)

Sau khi bị dẫn trước bởi cú đánh đầu của Nick Woltemade trong hiệp 1, Pháo thủ đang hướng đến trận thua thứ tư liên tiếp tại St.James' Park. Tuy nhiên, Mikel Merino đã đánh đầu gỡ hòa trước khi Gabriel Magalhaes ghi bàn từ quả phạt góc ở phút 96, đưa Arsenal vươn lên vị trí thứ hai và chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm.

Thất bại đầu tiên của Liverpool trong mùa giải trước Crystal Palace vào thứ Bảy đã mang đến cho Arsenal cơ hội áp sát ngôi đầu bảng. Trong một thời gian dài, có vẻ như đoàn quân của Mikel Arteta sẽ để vuột mất cơ hội đó trong một cuộc chạm trán căng thẳng tại Tyneside. Nhưng chiến thắng này sẽ giúp Pháo thủ tự tin rằng đây chính là mùa giải của họ sau khi về nhì trong cả ba mùa giải gần nhất.

Việc Arteta lựa chọn đội hình thi đấu khá bảo thủ trong trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Manchester City cuối tuần trước đã bị chỉ trích rất nhiều. HLV người Tây Ban Nha không hề tỏ ra nao núng khi Bukayo Saka và Eberechi Eze trở lại đội hình xuất phát. Eze suýt chút nữa đã ghi dấu ấn chỉ trong vòng 5 phút khi cú sút sệt của anh bị Nick Pope cản phá xuất sắc.

Arsenal đã vô cùng tức giận sau đó khi Pope thoát khỏi thẻ phạt mà không phải chịu bất kỳ quả phạt đền nào trong pha cản phá Viktor Gyokeres. Trọng tài Jarred Gillett ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng được VAR hướng dẫn xem lại tình huống và hủy bỏ quyết định ban đầu khi giải thích rằng cú xoạc chân của Pope chạm bóng trước khi chân anh chạm đầu gối Gyokeres.

Leandro Trossard sút bóng trúng cột dọc khi Arsenal tiếp tục gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, bàn thắng ấy đã đến ở trước khung thành Pháo thủ phút 34. Woltemade, cầu thủ người Đức cao 1,98m đã cho thấy mình thay thế xứng đáng Alexander Isak. Anh bật cao sau lưng Gabriel để đón quả tạt của Sandro Tonali, đánh đầu ghim bóng vào chân cột xa.

Nick Woltemade (Newcastle) mở tỷ số ở phút 34

Arsenal chiếm ưu thế trong hiệp 2 nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Eddie Howe. Pope lại phải thực hiện một pha cứu thua xuất sắc nữa để đẩy cú đánh đầu của Jurrien Timber ra ngoài.

Gyokeres lại có một trận đấu kém hiệu quả trước các đối thủ mạnh hơn sau khi cũng gặp khó khăn trong việc tạo ra ảnh hưởng trước Manchester United, Liverpool và City. Phút 70, Arteta đánh canh bạc tất tay khi tung vào sân cặp tiền đạo Mikel Merino (thay hậu vệ Calfiori), Gabriel Matinelli (thay Saka) và cuối cùng, tung tiền vệ tấn công Martin Odegaard (thay tiền vệ thu hồi bóng Zubimendi) để mở màn cuộc lội ngược dòng kịch tính.

Phút 84, Declan Rice bấm bóng vào khu cấm cho Merino đánh đầu hiểm hóc, bật cột văng vào lưới, gỡ hòa 1-1.

Arsenal tránh được quả phạt đền sau đó khi Anthony Elanga tung cú sút trong khu cấm, trúng vào cánh tay giang rộng của Gabriel. Trọng tài giải thích là bóng đã chạm chân Gabriel trước khi chạm cánh tay giơ cao của anh.

Đến phút 96, Gabriel từ vai trò tội đồ trở thành người hùng khi đánh đầu tung lưới từ quả phạt góc của Martin Odegaard, trong lúc Saliba làm lá chắn tách rời thủ thành Pope khỏi điểm nóng.

HOÀNG HÀ