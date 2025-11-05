Ngôi sao của PSG, Desire Doue đoạt giải Golden Boy 2025

Ngôi sao người Pháp, Desire Doue đã được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng Golden Boy 2025, do tờ báo Italy Tuttosport trao tặng, vinh danh cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bóng đá thế giới trong năm dương lịch.

Desire Doue được trao giải thưởng Cậu bé vàng 2025

Sau khi suýt chút nữa giành được Kopa Trophy của France Football, Desire Doue giờ đây đã được công nhận trên đấu trường châu lục. Phong độ chói sáng của cầu thủ 20 tuổi này trong suốt năm 2025 đã giúp anh giành được danh hiệu Golden Boy, khẳng định vị thế là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá châu Âu. Cầu thủ chạy cánh phải của PSG giờ đây đã kế nhiệm Lamine Yamal của Barcelona để trở thành chủ nhân mới của giải thưởng danh giá này.

Buổi lễ công bố diễn ra tại Sala Trasparenza bên trong Palazzo della Regione Liguria ở Genoa. Doue đã chiến thắng trong danh sách rút gọn 25 cầu thủ, bao gồm Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Arda Guler và Pau Cubarsi. Theo Tuttosport, người chiến thắng được xác định bằng Chỉ số Cậu bé Vàng - một điểm số phân tích dựa trên dữ liệu hiệu suất do đối tác thống kê của tờ báo này cung cấp - mặc dù ban biên tập dành riêng 5 phiếu bầu đại diện có thể thay đổi thuật toán.

Ngôi sao của PSG đã đóng vai trò quan trọng trong chiến tích 5 danh hiệu lịch sử của CLB vào năm 2025: Vô địch Ligue 1, Cúp quốc gia Pháp, Champions League, Siêu cúp châu Âu và Trophee des Champions. Màn trình diễn nổi bật của anh là trong trận chung kết Champions League với Inter Milan, nơi anh ghi hai bàn trong chiến thắng 5-1 của PSG.

Mặc dù hiện đang phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ, những con số của anh đã tự nói lên tất cả - 17 bàn thắng và 13 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường trong năm nay. Chiến thắng Golden Boy của anh đã bổ sung tên anh vào danh sách những người chiến thắng lừng lẫy trước đây, bao gồm Rafael van der Vaart, Lionel Messi, Isco và Jude Bellingham.

Giải thưởng này tiếp tục chuỗi thành tích đáng chú ý của PSG trên mặt trận danh hiệu cá nhân. Tại lễ trao giải Quả bóng vàng vào tháng 9, Ousmane Dembele đã được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trong khi Luis Enrique giành giải HLV xuất sắc nhất - một lần nữa khẳng định sự thống trị của CLB Paris trên cả đấu trường trong nước và quốc tế.

HOÀNG HÀ