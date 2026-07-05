Ngày Tam sư trở lại "Thánh địa" Azteca của Maradona

Ngày 5 - 7 năm 2026 đã được khoanh tròn đỏ trong nhật ký của mọi cổ động viên bóng đá Anh. Đó là ngày đội tuyển "Tam Sư" sẽ bước vào sân Azteca huyền thoại của Mexico City để đá trận vòng 16 đội World Cup, đối mặt với một trong những quốc gia đồng chủ nhà trên "thánh địa" bất khả xâm phạm của họ. Nhưng ẩn sâu bên dưới sự háo hức của một trận cầu đỉnh cao là một câu chuyện khác, một vết sẹo tinh thần kéo dài suốt 40 năm, được đánh dấu bằng "Bàn tay của Chúa".

Nỗi ám ảnh mang tên Maradona

Với người hâm mộ Anh, Azteca không chỉ là một sân vận động. Đó là nơi chứng kiến một trong những khoảnh khắc bất công và cay đắng nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. World Cup 1986, tứ kết, Anh vs Argentina. Hình ảnh Diego Maradona bay lên, dùng tay đánh bóng qua đầu thủ môn Peter Shilton vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, như một vết xước không thể xóa nhòa trên bức tranh huy hoàng của môn thể thao vua. Bàn thắng thứ hai của Maradona trong trận đấu đó, pha đi bóng qua 6 cầu thủ Anh, được coi là bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại, nhưng chính "Bàn tay của Chúa" mới là thứ ám ảnh và định nghĩa sân Azteca trong tâm trí người Anh.

Thomas Tuchel, chiến lược gia người Đức đang dẫn dắt "Tam Sư", khi đó mới 12 tuổi. Ông không phải là người Anh, nhưng vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. "Nó không chỉ là nỗi đau của người Anh", Tuchel chia sẻ. "Ngay cả tôi, dù thời điểm đó chưa có kết nối gì với bóng đá Anh, cũng nhớ khoảnh khắc đó. Tôi nhớ World Cup của Maradona, hai bàn thắng vào lưới Anh. Một pha đi bóng và một... vâng, một bàn thắng mà ngày nay sẽ không bao giờ được công nhận".

Chính câu chuyện lịch sử đã thổi bùng thêm ngọn lửa cho cuộc đối đầu này. Tuchel, với ánh mắt lấp lánh, nói về "nghiệp báo" và sự trả thù: "Nó sẽ đền đáp chúng tôi. Chúng tôi sẽ lấy lại nó. Nghiệp báo sẽ quay trở lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xoay chuyển tình thế". Không thể phủ nhận, có một sức nặng tâm lý khổng lồ mà sân Azteca mang lại cho bóng đá Anh.

Pháo đài bất khả xâm phạm của Mexico

Trong khi người Anh nhìn về quá khứ với sự ám ảnh, thì người Mexico nhìn về tương lai với niềm tin tuyệt đối. Azteca là pháo đài của họ. Được xây dựng trên độ cao 2.240 mét so với mực nước biển, sân vận động với sức chứa 80.824 chỗ ngồi này là nơi mà các đối thủ phải chiến đấu với cả bóng đá lẫn độ cao, khi không khí loãng khiến phổi bỏng rát và đầu óc quay cuồng. Còn Mexico, họ như ở nhà.

Thành tích của họ tại đây là không thể tin nổi: chỉ thua 8 trong gần 150 trận đã đấu, và đang có chuỗi 26 trận bất bại. Tại các kỳ World Cup tổ chức trên sân nhà (1970, 1986 và 2026), Mexico chưa từng thua tại Azteca với thành tích ấn tượng: 8 trận thắng, 2 trận hòa, giữ sạch lưới 8 lần, trong đó có 3 chiến thắng tại giải đấu năm nay. Chính sự tự tin đó đã khiến người hâm mộ và các cầu thủ Mexico mong muốn được đối đầu với một đối thủ "sừng sỏ" như Anh thay vì một đội bóng dễ chơi hơn. Họ muốn một chiến tích lớn để tôn vinh sân nhà của mình. Tinh thần của họ là: "Hãy mang nước Anh đến đây".

Cuộc chiến tâm lý và cơ hội viết lại lịch sử

Sự đối lập trong tâm lý tạo nên một bầu không khí đặc biệt cho trận đấu. Đối với HLV Tuchel và các học trò, đây là cơ hội để làm hòa với quá khứ. Họ đã có một vị thế mới, với hàng công được coi là một trong những hàng công xuất sắc nhất lịch sử World Cup, và tinh thần chiến thắng đang lên cao. Ông nhắc đến những bức ảnh lớn về Gary Lineker và Peter Shilton tại trung tâm huấn luyện St. George's Park như "những mảnh ghép lịch sử", và khẳng định: "Đây là thời điểm tốt để chúng tôi làm hòa với sân vận động và xoay chuyển tình thế”.

Người Anh sẽ bước vào Azteca không chỉ để giành vé vào vòng 8 đội, mà còn để đối mặt với một "bóng ma". Áp lực từ gần 81.000 khán giả cuồng nhiệt, độ cao, và câu chuyện lịch sử 40 năm trước là những thách thức tinh thần không nhỏ. Nhưng nếu "Tam Sư" chiến thắng, đó sẽ là một chiến công vang dội, một sự giải thoát cho nỗi đau kéo dài hàng thập kỷ. Trận đấu tại Azteca là cuộc chạm trán giữa quá khứ và hiện tại, giữa một bóng ma lịch sử và một thế hệ mới đầy khát khao. Nó là lời nhắc nhở rằng trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, những vết sẹo có thể là nguồn sức mạnh để vươn lên, và các sân vận động huyền thoại luôn là nơi lịch sử được viết tiếp.

HỒ VIỆT