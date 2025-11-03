Newcastle phơi áo ở West Ham, Nuno Santo ăn mừng chiến thắng đầu tiên

Nuno Espirito Santo cuối cùng cũng ăn mừng chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV West Ham khi đội bóng đầy nhiệt huyết của ông chiến đấu hết mình để đánh bại Newcastle 3-1 tại sân vận động London.

Lucas Paqueta ăn mừng bàn thắng của West Ham

West Ham vẫn nằm trong khu vực xuống hạng sau chiến thắng thứ hai mùa này, nhưng giờ chỉ còn kém 3 điểm so với đội đang xếp thứ 17 Burnley, cũng là đối thủ mà họ sẽ đối đầu vào tuần tới.

Newcastle của Eddie Howe đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng đẹp mắt của Jacob Murphy ở đầu hiệp một, nhưng Lucas Paqueta đã gỡ hòa và pha phản lưới nhà của Sven Botman đã mang lại lợi thế cho đội chủ nhà trong hiệp một.

Howe đã thực hiện những thay đổi lớn trong hiệp một để vực dậy đội hình đang xuống phong độ và Newcastle đã kiểm soát bóng vượt trội trong những phút đầu, khiến West Ham phải lùi sâu. Tuy nhiên, đội khách đã tấn công khá chậm và Tomas Soucek đã đảm bảo cả ba điểm trong những phút cuối trận.

Nuno được bổ nhiệm làm huấn luyện viên West Ham vào cuối tháng 9, chỉ hơn hai tuần sau khi ông bị Nottingham Forestsa thải. Nhưng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải kiên nhẫn chờ đợi chiến thắng đầu tiên của mình.

Sau trận đấu, đội trưởng West Ham, Jarrod Bowen phát biểu: “Đây là một giai đoạn khó khăn, nhưng chúng tôi đã nói rằng chỉ có mình mới có thể thay đổi tình hình, và chúng tôi phải thể hiện hết khả năng của mình. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được. “Chúng tôi càng nhận ra những gì mình có trong đội hình này và tiềm năng mà chúng tôi có thể khai thác. Thật đáng thất vọng, nhưng chúng tôi phải thể hiện tiềm năng đó. Đây là sân khấu của chúng tôi. Chúng tôi có thể áp dụng mọi chiến thuật trên thế giới, nhưng một khi ra sân, chúng tôi sẽ chơi bóng và làm những gì mình yêu thích".

HOÀNG HÀ