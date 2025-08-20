Napoli xây chắc vị trí ứng viên vô địch bằng các tân binh

Nhà đương kim vô địch Italy, Napoli vừa bổ sung thêm một tân binh chất lượng khi ký hợp đồng với hậu vệ cánh trái từ Girona, Miguel Gutierrez - người đã tỏa sáng góp phần vào những mùa giải thành công bất ngờ của đội bóng khiêm tốn của xứ Catalan.

Napoli bổ sung thêm tân binh chất lượng là hậu vệ cánh trái Miguel Gutierrez từ Girona.

Gutierrez trưởng thành từ học viện và sau đó trải qua mọi cấp bậc chuyên nghiệp tại Real Madrid, nhưng chỉ tỏa sáng khi gia nhập Girona vào năm 2022. Hậu vệ trái 24 tuổi người Tây Ban Nha đã chơi 98 trận chỉ trong 3 mùa giải La Liga cùng đội bóng xứ Catalan, đặc biệt chói sáng trong kỳ tích giành hạng 3 La Liga mùa giải 2023-2024. Girona sa sút ở mùa giải trước, chỉ kết thúc mùa giải La Liga ở vị trí thứ 16, nhưng Gutierrez vẫn là một trong những người thể hiện phong độ tốt nhất đội.

Gutierrez cũng chơi tất cả sáu trận ở chiến dịch Champions League đầu tiên trong lịch sử của Girona, và ghi bàn trong chiến thắng duy nhất của đội bóng tại vòng bảng, trước Slovan Bratislava. Ngoài ra, anh cũng giành huy chương vàng Olympic khi Tây Ban Nha vô địch giải bóng đá nam tại Thế vận hội Paris 2024... Napoli không tiết lộ mức phí chuyển nhượng của hậu vệ trái 24 tuổi, người được cho là đã ký hợp đồng 5 năm với giá 18 triệu EUR.

Gutierrez trở thành tân binh thứ 7 của HLV Antonio Conte trong mùa hè này, nhưng có thể chưa phải là cuối cùng. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Napoli chuẩn bị ký hợp đồng với hậu vệ cánh phải Juanlu Sanchez của Sevilla.

Napoli cũng chuẩn bị ký hợp đồng với hậu vệ cánh phải Juanlu Sanchez của Sevilla.

Trong suốt mùa giải năm ngoái, cầu thủ tốt nghiệp lò đào tạo trẻ Sevilla đã đóng vai trò then chốt cho đội bóng Tây Ban Nha, ghi được 4 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 32 trận đấu tại La Liga. Sau một thời gian dài đàm phán, hai CLB cuối cùng đã đạt được thỏa thuận khoảng 17 triệu EUR cho ngôi sao 22 tuổi. Huy chương vàng Olympic Paris 2024 đang chờ tín hiệu đèn xanh cuối cùng để đến Naples kiểm tra y tế, và chính thức hoàn thiện hàng thủ của Partenopei. Trước đó họ đã bổ sung các trung vệ Sam Beukema từ Bologna và Luca Marianucci từ Empoli.

Ngoài ra, Napoli hiện đang tìm kiếm một tiền đạo để thay thế Romelu Lukaku sau chấn thương đùi nghiêm trọng của anh trong trận giao hữu gần đây nhất, điều sẽ khiến tiền đạo người Bỉ phải nghỉ thi đấu gần 4 tháng. Tuy nhiên, Napoli xem ra sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Serie A trước Sassuolo vào thứ Bảy với đầy đủ sự tự tin. Tân binh Kevin De Bruyne đến từ Man.City được kỳ vọng sẽ kết hợp với Scott McTominay - cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải vừa qua - tạo nên sức bật nơi hàng tiền vệ, họ cùng với cầu thủ chạy cánh Noa Lang vừa đến từ PSV Eindhoven sẽ trợ giúp cho chân sút Matteo Politano, hoặc tân binh được mượn từ Udinese là Lorenzo Lucca.

PHI SƠN