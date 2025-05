Napoli trượt chân khiến chức vô địch “đóng băng” đến vòng đấu cuối

HLV Antonio Conte và Napoli vẫn còn quyền tự quyết khi chơi trên sân nhà ở vòng đấu cuối.

Một chiến thắng cho Napoli vào Chủ Nhật sẽ đảm bảo cho họ chức vô địch nếu Inter Milan thua khi tiếp đón Lazio trong trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, thay vào đó, cuộc chiến giành chức vô địch Serie A mùa giải 2024-25 giờ sẽ phải diễn ra đến ngày cuối cùng khi đội của Antonio Conte và đội đứng thứ hai Inter Milan đều bị cầm hòa trong sự tiếc nuối của mỗi bên. Napoli vẫn dẫn đầu và khoảng cách giữa họ vẫn tồn tại một điểm.

Cơ hội tốt nhất của Napoli để phá vỡ thế bế tắc đến ngay sau thời điểm nửa giờ thi đấu, nhưng cú vô lê của Andre-Frank Zambo Anguissa chạm cột dọc. Matteo Politano gần như đưa Napoli vượt lên dẫn trước trong hiệp 2 khi nỗ lực của anh sượt qua đỉnh xà ngang, trong khi cú đá phạt của Scott McTominay đã bị thủ môn Zion Suzuki của Parma cản phá xuất sắc. Tin tức nổ ra vào phút 90 rằng Lazio đã lần thứ 2 ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước chủ nhà Inter, đưa Napoli trở lại quyền kiểm soát cuộc đua vô địch. Khoảnh khắc hồi hộp nhất đến vào thời gian bù giờ. David Neres bị Mathias Fjortoft Lovik của Parma phạm lỗi. Trọng tài ban đầu đã thổi phạt đền, tuy nhiên, sau một cuộc xem xét VAR kéo dài, quyết định đã bị đảo ngược.

Cảm xúc dâng trào và HLV Antonio Conte của Napoli cùng người đồng cấp Cristian Chivu của Parma đều bị rút thẻ đỏ sau một cuộc va chạm căng thẳng trên đường biên. Do thẻ đỏ, Conte sẽ phải lên khán đài ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. “Tôi thấy khó chịu vì sự cản trở của Parma hôm nay, vì tôi đã quen với bóng đá Anh, nơi không có tất cả những lần dừng lại vì chuột rút, chấn thương, giả vờ bị thương… Vì vậy điều đó khiến tôi khó chịu và đó là lý do tại sao tôi bị đuổi khỏi sân”, Conte nói. “Điều đó khiến tôi khó chịu, vì bạn phải làm việc cả năm để có một trận đấu quyết định. Tôi tin tưởng vào đội ngũ nhân viên và những chàng trai này, trên hết là tôi tin tưởng vào đám đông tại sân vận động Maradona”.

Inter Milan (phải) chỉ có thể tự trách mình khi 2 lần để đội khách Lazio gỡ hòa.

Napoli vẫn còn cơ hội tự quyết vận mệnh của mình vào Chủ Nhật tuần này khi chỉ đón tiếp Cagliari vừa an toàn trụ hạng, nơi một chiến thắng cũng đồng nghĩa họ không cần quan tâm đến những gì Inter làm trên sân Como. Thủ môn Alex Meret của Napoli đánh giá: “Có những đối thủ khó chơi, như Inter, đang có một mùa giải tuyệt vời, nhưng chúng tôi phải tự khen ngợi mình và chúng tôi đã làm tốt khi không bỏ cuộc. Bây giờ chỉ còn một trận đấu cuối cùng nữa, và chúng tôi sẽ sẵn sàng”.

Sau khi Napoli, Inter và Atalanta đã đảm bảo hiện diện tại Champions League mùa giải tới, thì vị trí thứ 4 và suất cuối cùng đang là cuộc chiến tay 3, nơi khoảng cách chỉ là 2 điểm. Juventus đã vươn lên vị trí thứ 4 với chiến thắng 2-0 trước Udinese, nhưng chỉ hơn 1 điểm so với AS Roma - đội đã thắng số 3-1 trước AC Milan - và hơn 2 điểm so với Lazio. Ở vòng đấu quyết định, Juve sẽ đến thăm Venezia đang có nguy cơ xuống hạng, trong khi Roma đến Torino, còn Lazio sẽ tiếp đón Lecce.

Trong cuộc chiến trụ hạng. Hellas Verona, Parma, Empoli, Lecce và Venezia đang phải rất căng thẳng “chạy trốn” 2 tấm vé còn lại theo chân Monza xuống chơi ở Serie B. Venezia thất thế nhất khi đang đứng áp chót sau trận thua 0-3 trước Cagliari, họ có 29 điểm và đang kém 2 điểm so với Lecce và Empoli. Parma (33 điểm) và thậm chí Verona (34 điểm) về lý thuyết vẫn chưa thể an toàn trụ hạng.

THANH TUẤN