Napoli chịu cú sốc đầu tiên vì tiền đạo Lukaku chấn thương

Nhà vô địch Italy, Napoli hôm thứ Hai cho biết tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku có thể cần phẫu thuật sau khi dính chấn thương đùi trái ở một trận giao hữu trước mùa giải. Trong khi Napoli sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Serie A trước Sassuolo vào thứ Bảy.

Romelu Lukaku có thể cần phẫu thuật khi dính chấn thương đùi trái ở một trận giao hữu.

Lukaku đã bị thay ra trong chiến thắng 2-1 trước Olympiacos hôm thứ Năm. Các xét nghiệm cho thấy tuyển thủ Bỉ bị tổn thương “cấp độ nặng” ở cơ đùi trái, Napoli đồng thời cho biết thêm rằng tiền đạo này “đã bắt đầu chương trình phục hồi chức năng và cũng sẽ trải qua một cuộc hội chẩn phẫu thuật”. Napoli cũng không đưa ra khung thời gian dự kiến cho sự vắng mặt của Lukaku. Đây cũng là thông tin không vui với đội tuyển Bỉ, họ đang chờ để biết mức độ nghiêm trọng chấn thương của cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của mình - tuyển Bỉ tham gia vòng loại World Cup vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11.

Chấn thương của Lukaku rõ ràng đã làm suy yếu hơn năng lực tấn công của Napoli, sau khi nhà vô địch đã bán Giacomo Raspadori cho Atletico Madrid, và Victor Osimhen đến Galatasaray sau một năm được cho mượn. Tân binh Kevin De Bruyne đến từ Man.City được kỳ vọng sẽ kết hợp với Scott McTominay - cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải vừa qua - tạo nên sức bật nơi hàng tiền vệ, trợ giúp cho chân sút Matteo Politano cùng với tân binh được mượn từ Udinese là Lorenzo Lucca.

Việc chiêu mộ hậu vệ người Hà Lan, Sam Beukema từ Bologna và cầu thủ chạy cánh Noa Lang từ PSV Eindhoven cũng sẽ mang đến cho HLV Antonio Conte nhiều lựa chọn hơn, bởi mùa giải năm nay có thể sẽ phụ thuộc vào việc đội bóng nào có thể tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Nhà cầm quân này cũng tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt ở vị trí thủ môn, khi cựu binh Alex Meret phải đối mặt với một thách thức lớn từ tân binh Vanja Milinkovic-Savic, người từng là trụ cột của Torino.

HLV Antonio Conte cùng Napoli bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Serie A trước Sassuolo vào thứ Bảy.

HLV Conte đã vượt quá kỳ vọng mùa trước khi dẫn dắt Napoli giành Scudetto thứ hai trong ba năm, và tất nhiên, đương kim vô địch bước vào mùa giải mới với tư cách là ứng cử viên sáng giá. Nhưng Conte một lần nữa hạ thấp tham vọng lớn lao, lưu ý rằng mùa giải này họ phải cân bằng giữa Serie A và Champions League - sau khi đã bỏ lỡ suất dự cúp châu Âu mùa trước - trong khi ông đang nỗ lực xây dựng một đội hình đã được định hình lại sau những thay đổi đáng kể.

“Đúng là chúng tôi đã giành được danh hiệu, một điều phi thường và đáng kinh ngạc, nhưng giờ chúng tôi cần phải thực hiện bước thứ hai trước khi nghĩ đến việc giành một danh hiệu khác”, Conte nói. “Sự cân bằng là điều cần thiết cho tất cả các đội bóng. Khi tôi nói chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện, ý tôi là chúng tôi đang thử nghiệm nhiều giải pháp khác nhau. Chúng tôi cũng đã làm điều đó trong suốt mùa giải trước”.

PHI SƠN