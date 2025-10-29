Nâng tầm phong trào roller sports TPHCM

Ngày 29-10, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM với Liên đoàn Xe Thể thao thành phố đã diễn ra, là bước tiến mới trong việc thúc đẩy phát triển phong trào bộ môn roller sports.

Đại diện của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM với Liên đoàn Xe Thể thao thành phố ký kết hợp tác. Ảnh: THANH TÙNG

Những năm gần đây, roller sports đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia vì những lợi ích thiết thực như: nâng cao khả năng thăng bằng, tăng cường sự dẻo dai, cải thiện tính linh hoạt và phối hợp cơ thể...Ở Việt Nam, roller sports từng bước tiến lên thể thao chuyên nghiệp chủ yếu theo xu hướng xã hội hóa.

TPHCM tổ chức nhiều giải đấu roller sports, tạo môi trường cọ xát cho vận động viên. Ảnh: THANH TÙNG

Trên xu thế đó, Liên đoàn Xe Thể thao TPHCM (đơn vị quản lý môn roller sports tại thành phố) đã thực hiện ký kết hợp tác cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, mở ra giai đoạn phát triển mới, nâng tầm chất lượng đội ngũ vận động viên và huấn luyện viên, đồng thời gia tăng vai trò xã hội hóa thể thao trên địa bàn.

Thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị gồm các nội dung trọng tâm như: rà soát, đào tạo và bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026; đồng thời phối hợp tổ chức các giải thể thao cấp thành phố, quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các giải tiền đại hội. Hai bên cũng sẽ liên kết triển khai các chương trình đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, chuyên gia theo chuẩn quốc gia và quốc tế, đồng thời làm cầu nối kết nối các câu lạc bộ roller sports trên địa bàn để phát triển phong trào xã hội hóa, xây dựng lực lượng kế thừa.

Đại diện giữa 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THANH TÙNG

Ông Ngô Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Xe Thể thao TPHCM cho biết, việc ký kết hợp tác hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho sự bùng nổ của roller sports TPHCM, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên, mở rộng hoạt động xã hội hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao thành phố.

Sự phối hợp này cũng được kỳ vọng sẽ giúp TPHCM củng cố vị thế trên bản đồ thể thao quốc gia và khu vực trong các giải đấu sắp tới, đặc biệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

NGUYỄN ANH