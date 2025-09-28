“Nâng giá” cho giải hạng Nhất

Giải hạng Nhất khởi tranh từ ngày 19-9, nhưng đến ngày 24-9, Ban tổ chức giải mới chính thức ra thông báo thay đổi điều lệ, từ chỗ có 2 suất thăng hạng thì này chỉ còn 1,5 (1 suất lên thẳng và suất còn lại đá play-off với đội đứng áp chót V-League).

Có lẽ chính những nhà tổ chức cũng phải đợi vòng 1 ra sân suôn sẻ mới chắc chắn là không còn có biến động gì thêm. Trước đó, từ 14 đội, hạng Nhất chỉ còn 12 đội sau khi Hòa Bình rút lui còn PVF CAND thì được đôn lên V-League thế chỗ của Quảng Nam FC đã giải thể.

Việc giảm suất thăng hạng trực tiếp của giải hạng Nhất có vẻ là thiếu công bằng với giải đấu số 2 trong hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam. Tính từ năm 2019 đến nay, chưa có đội hạng Nhất nào thăng hạng mà ngay lập tức phải xuống hạng ở mùa sau. Thậm chí, nhiều đội hạng nhất trụ lại khá lâu tại V-League, trường hợp như Thể Công, CAHN còn nhanh chóng trở thành các nhà vô địch V-League. Ở mùa giải này, một tân binh khác là Ninh Bình đang có chuỗi 4 trận toàn thắng, còn đội được đặc cách thăng hạng là PVF CAND vẫn đang chơi tốt, hiện có 4 điểm sau 4 trận, xếp trên một loạt hảo thủ như Hà Nội FC, HA.GL hay Becamex TPHCM.

Lý do khá đơn giản: các đội thăng hạng bắt buộc phải đầu tư mới toàn bộ đội hình mới đủ khả năng chơi V-League. Hiểu theo một nghĩa nào đó, việc đá ít hay nhiều ở giải hạng Nhất không có tác dụng nhiều về khía cạnh chuyên môn. Có mạnh đến mấy mà không đầu tư thêm lực lượng thì vẫn không đủ sức để chơi ở V-League.

Vì vậy, việc giảm suất thăng hạng có phần “oan ức” cho các đội hạng Nhất, đồng thời cũng khiến cấu trúc của bóng đá chuyên nghiệp thiếu tính ổn định. Thay vào đó, cứ mặc định mỗi mùa giải sẽ có 2 suất lên - 2 suất xuống, vì nói cho cùng việc được tham gia V-League không quan trọng bằng khả năng đầu tư của các CLB. Đơn cử như trường hợp Quảng Nam FC phải bỏ V-League sau khi sáp nhập.

Bên cạnh đó, việc ổn định 2 suất lên - 2 suất xuống sẽ tạo ra môi trường tích cực cho cả V-League lẫn giải hạng Nhất. Với 14 CLB V-League, thì 2 suất xuống hạng chiếm 14%, ngang với tỷ lệ chung của các quốc gia phát triển (3 xuống/20 đội ở Anh, Italy, Pháp hay 2,5 xuống/18 đội ở Đức). Con số này sẽ tạo ra sự hấp dẫn cho V-League, tạo sự cân bằng giữa cuộc đua vô địch và trụ hạng.

Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp khi đầu tư vào bóng đá chủ yếu là để có đội bóng chơi V-League, thế nên việc có đến 2 suất thăng hạng sẽ giúp giải hạng nhất dễ thu hút đầu tư hơn, qua đó giúp giải đấu tăng được số lượng CLB thay vì luôn ở trong tình trạng ít hơn V-League.

Khi đó, người ta sẽ có xu hướng đầu tư vào giải hạng Nhất vì số tiền bỏ ra ban đầu sẽ ít hơn nhiều so với mua một suất đá V-League. Càng dễ thăng hạng, càng khuyến khích doanh nghiệp bỏ tiền vào. Chỉ có lợi ích thực tế mới kích thích việc đầu tư và tham vọng lên V-League của các đội hạng nhất.

YẾN PHƯƠNG