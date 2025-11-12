Nâng cao chuyên môn cho huấn luyện viên và trọng tài pickleball

Các môn khác

Ngày 12-11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, lớp huấn luyện viên và trọng tài pickleball TPHCM 2025 đã chính thức khai mạc, thu hút hơn 200 học viên tham dự.

Lớp học thu hút hơn 200 học viên tham dự

Lớp huấn luyện viên và trọng tài pickleball TPHCM 2025 do Sở VH-TT TPHCM phối hợp Liên đoàn Quần vợt - Pickleball thành phố tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 12 và 13-11 với hơn 200 học viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc đăng ký.

Theo ông Trần Mạnh Út - Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TPHCM, đây đã là lớp đào tạo chuyên môn thứ 9 trong năm do liên đoàn tổ chức. “Pickleball là môn thể thao mới nhưng có tốc độ phát triển nhanh, phù hợp với mọi lứa tuổi. Các khóa đào tạo chính quy sẽ góp phần chuẩn hóa chuyên môn, tạo nền tảng bền vững cho phong trào phát triển rộng khắp", ông Trần Mạnh Út cho biết.

Ông Trần Mạnh Út, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TPHCM phát biểu khai giảng lớp học

Lớp học lần này được dẫn dắt bởi ông Trương Quang Vũ, Giám đốc phát triển pickleball trẻ châu Á và bà Trần Thanh Hoàng Ngân, Trưởng ban phát triển pickleball thuộc Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TPHCM. Chương trình học được thiết kế đổi mới và cập nhật theo xu hướng, cân bằng giữa lý thuyết và thực hành.

Học viên được tập trung theo các phần kiến thức gồm: lịch sử hình thành bộ môn, luật cập nhật, ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, kỹ thuật chuyên môn, huấn luyện chiến thuật, chương trình đồng hồ cát trong huấn luyện, xử lý tình huống trên sân...

Buổi học thực hành diễn ra tại cụm sân phường Phú Thọ (TPHCM)

Thông qua lớp học, ban tổ chức mong muốn xây dựng đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài có trình độ, nắm vững các kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành trận đấu bài bản.

Lớp học sẽ bế giảng vào ngày 13-11 và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TPHCM sẽ trao giấy chứng nhận chuyên môn cho các học viên hoàn thành chương trình.

