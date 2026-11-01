Nam Định vượt lên giữa vòng xoáy V-League

Chiến thắng ngược dòng Thể Công Viettel 3-1 đã đưa Nam Định vươn lên dẫn đầu V-League 2026-2027 sau 6 vòng đấu, trong khi nhiều đội bóng lớn có dấu hiệu hụt hơi.

Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng V-League. Ảnh: VPF

Trong lúc đội bóng thành Nam tìm lại sức mạnh của một ứng viên vô địch, hàng loạt tên tuổi lớn như Công an Hà Nội (CAHN), Thể Công Viettel, Ninh Bình hay Hà Nội FC vẫn chưa thể duy trì phong độ ổn định, khiến cuộc đua tốp đầu liên tục thay đổi.

Nam Định trở lại đúng lúc

Màn ngược dòng trước Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường tối 31-10 mang nhiều ý nghĩa với Nam Định. Đội chủ nhà bị dẫn bàn từ phút thứ 8 sau pha lập công của Wesley Nata, nhưng đã tận dụng tốt lợi thế hơn người trong hiệp 2 để xoay chuyển cục diện. Cú đúp của Ngọc Sơn cùng bàn thắng của Caio Cesar giúp Nam Định giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí số một với 13 điểm.

Đó là chiến thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng thành Nam, đánh dấu sự chuyển biến tích cực sau giai đoạn khởi đầu chưa thật sự thuyết phục. Quan trọng hơn, Nam Định đang cho thấy khả năng giải quyết trận đấu trong những thời điểm quyết định, điều đặc biệt cần thiết với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Thể Công Viettel có bàn thắng trước nhưng bị Nam Định bắt lại và vượt qua. Ảnh: VPF.

Dĩ nhiên, tấm thẻ đỏ của Paulo Tapeu bên phía Thể Công Viettel ở phút 51 đã tạo bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, cách Nam Định tận dụng lợi thế quân số, liên tục gây sức ép và ghi ba bàn thắng cho thấy sự hiệu quả trong điều chỉnh lối chơi. Khi cơ hội xuất hiện, các học trò HLV Hồng Việt đã biết cách biến ưu thế thành kết quả.

Với Nam Định, ngôi đầu sau 6 vòng chưa nói lên quá nhiều về khả năng đăng quang. Dẫu vậy, sự trở lại của đội bóng này đang tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong một mùa giải mà những ứng viên lớn liên tục đánh rơi điểm số, việc duy trì mạch thắng trở thành lợi thế quan trọng.

Những “ông lớn” chưa tìm được sự ổn định

Đáng chú ý, Thể Công Viettel tiếp tục chìm trong chuỗi trận đáng thất vọng khiến phải thay tướng Popov bằng cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Biển. Từ vị thế đương kim á quân, đội bóng áo lính hiện chỉ có 4 điểm, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Thất bại tại Thiên Trường càng bộc lộ những hạn chế về khả năng duy trì thế trận, kiểm soát cảm xúc và xử lý tình huống bất lợi.

Vấn đề của Thể Công Viettel không đơn thuần nằm ở một trận thua. Một tập thể sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhưng liên tục mất điểm đang cho thấy sự thiếu ổn định đáng lo ngại.

CLB CAHN cũng chưa đáp ứng kỳ vọng. Trận hòa SLNA 1-1 trên sân Vinh kéo dài chuỗi không thắng tại V-League của nhà đương kim vô địch lên ba trận. Với lực lượng có chiều sâu và nhiều ngôi sao, đội bóng của HLV Mano Polking được đánh giá đủ sức cạnh tranh vị trí cao nhất. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc cùng những hạn chế trong khả năng duy trì sức ép đang ảnh hưởng đến hiệu quả thi đấu.

Nhà đương kim vô địch V-League CAHN vừa bị SLNA cầm chân ở sân Vinh. Ảnh: VPF.

Đáng chú ý, CAHN đã để SLNA mở tỷ số và chỉ giành lại một điểm trong hiệp 2. Dù vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu với 11 điểm, đội bóng ngành công an cần nhanh chóng cải thiện khả năng kết thúc trận đấu, nhất là trước các đối thủ chơi phòng ngự có tổ chức.

Ninh Bình cũng đang có dấu hiệu bị hụt hơi. Sau khởi đầu đầy hứa hẹn, đội bóng này liên tiếp thất bại trước Công an TPHCM và Hà Nội FC. Hai trận thua khiến Ninh Bình giậm chân ở 10 điểm, đánh mất cơ hội bám sát ngôi đầu. Từ vị thế của một ứng viên giàu tham vọng, Ninh Bình giờ phải chứng minh khả năng vượt qua sức ép khi đối thủ đã dần nhận diện được điểm mạnh trong lối chơi.

Trong khi đó,, chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình giúp Hà Nội FC phần nào giải tỏa áp lực sau khởi đầu khó khăn. Tuy nhiên, một chiến thắng chưa đủ khẳng định đội bóng Thủ đô đã tìm lại phong độ. Điều Hà Nội FC cần lúc này là sự ổn định qua nhiều vòng đấu, thay vì những màn trình diễn thất thường khiến khoảng cách điểm số liên tục biến động.

Sau 6 vòng V-League, khoảng cách giữa Nam Định với nhóm bám đuổi vẫn khá sít sao. Giữa những biến động, SLNA đang nổi lên như đối trọng đáng chú ý. Đội bóng xứ Nghệ vẫn bất bại sau 6 vòng, có 12 điểm và đứng ngay phía sau Nam Định. Dù đánh mất ngôi đầu sau trận hòa mới nhất, SLNA đang chứng minh rằng sự gắn kết và tính kỷ luật có thể tạo nên sức cạnh tranh đáng kể trước các đối thủ sở hữu lực lượng đắt giá hơn.

GIA HUY