Hai thẻ đỏ và tranh cãi phạt đền trong trận SLNA hòa CAHN

Trận SLNA hòa đội khách Công an Hà Nội (CAHN) 1-1 thuộc vòng 6 V-League 2026-2027 nóng lên bởi những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài cùng 2 thẻ đỏ được rút ra cho cầu thủ đôi bên.

Các cầu thủ SLNA và CAHN đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn. ẢNH: MINH HOÀNG

Khán đài sân Vinh gần như được phủ kín trong ngày đội đầu bảng SLNA tiếp đón đương kim vô địch CAHN vào tối 31-10. Sức nóng từ người hâm mộ tiếp thêm sự hưng phấn cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn, giúp đội chủ nhà nhập cuộc đầy chủ động và gây ra không ít khó khăn cho đối thủ.

Ngay phút thứ 2, đường chuyền về bất cẩn của Hoàng Văn Toản khiến khung thành CAHN chao đảo, nhưng thủ môn Nguyễn Filip kịp thời băng ra giải nguy sau cú sút của Bùi Thanh Đức. Một phút sau, Nguyễn Đình Bắc bên phía CAHN đáp trả bằng cú sút xa đưa bóng đi vọt xà.

SLNA cho thấy sự nguy hiểm ở những pha chuyển trạng thái nhanh. Phút 35, từ tình huống bóng bật ra sau quả đá phạt, Phan Xuân Đại tung cú sút ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Sân Vinh gần như được phủ kín người hâm mộ. ẢNH: MINH HOÀNG

Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 41. Abdel-Amine Trần Đức Vinh đi bóng bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Luiz Guilherme. Tiền đạo ngoại binh thoát xuống, tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa đánh bại Nguyễn Filip, đưa SLNA vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng khiến khán đài sân Vinh vỡ òa. Đội bóng xứ Nghệ khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn, trong khi CAHN buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ sau giờ nghỉ. HLV Mano Polking lần lượt đưa Leo Artur và Putros vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Đình Bắc cũng liên tục có những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.

Phút 67, trận đấu xuất hiện tình huống gây tranh cãi lớn. Lê Văn Quý xâm nhập vòng cấm CAHN rồi ngã xuống sau pha tranh chấp với Phan Ngọc Tín, khiến chiếc giày của anh văng khỏi chân. Các thành viên SLNA lập tức phản ứng, cho rằng đội nhà xứng đáng được hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Mai Xuân Hùng không cho SLNA hưởng quả 11m. Quyết định này khiến các thành viên đội chủ nhà không hài lòng.

Chưa kịp giải tỏa bức xúc, SLNA đã phải nhận bàn thua chỉ 3 phút sau đó. Phút 70, Perea Andres làm tường và chạm bóng tinh tế để Leo Artur khống chế một nhịp trước khi dứt điểm tung lưới Cao Văn Bình, quân bình tỉ số 1-1 cho CAHN.

Trọng tài Mai Xuân Hùng rút thẻ vàng thứ 2 để truất quyền thi đấu Lê Văn Quý (SLNA). ẢNH: MINH HOÀNG

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở phút 77. Trong một tình huống xâm nhập vòng cấm đối phương, Văn Quý ngã xuống và trọng tài Mai Xuân Hùng xác định cầu thủ SLNA có hành vi ăn vạ. Tiền vệ đội chủ nhà phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Ngoài đường biên, các thành viên ban đội chủ nhà ôm lấy và cố gắng giảm sự bức xúc của HLV Văn Sỹ Sơn.

Trận đấu còn chứng kiến tấm thẻ đỏ khác ở phút 87. Trung vệ Adou Minh của CAHN ở ngoài khởi động vẫn bị trọng tài truất quyền vì hành vi phản ứng.

Trong những phút cuối, CAHN tận dụng lợi thế hơn người để liên tục gây sức ép. Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Nguyễn Filip cũng phải trổ tài cứu thua sau cú sút phạt nguy hiểm của Đặng Văn Lắm.

Sau 7 phút bù giờ, trọng tài Mai Xuân Hùng thổi còi kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 1-1. SLNA tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau 6 vòng đấu, có 12 điểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đã đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Nam Định khi kém đối thủ 1 điểm. Trong khi đó, CAHN có 11 điểm, tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027.

HỮU THÀNH