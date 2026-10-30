“Cháy vé” trận SLNA - CAHN, sân Vinh chờ kỷ lục khán giả mới

Sức nóng trước trận SLNA - CAHN tại vòng 6 V-League 2026-2027 tăng cao khi một vài khu vực khán đài sân Vinh đã được bán hết vé, còn Ban Tổ chức địa phương hy vọng sẽ xác lập kỷ lục khán giả mới tại V-League 2026-2027.

Sân Vinh “cháy vé” trước trận SLNA - CAHN tại vòng 6 V-League 2026-2027. ẢNH: XUÂN THỦY

Theo thông tin từ Ban Tổ chức các trận đấu trên sân nhà của SLNA, vé khu vực khán đài A3 (80.000 đồng) và B9 (50.000 đồng) đã được bán hết chỉ sau 2 ngày mở bán. Hiện tại, khán giả vẫn có thể mua vé ở các khu vực B10 - B8 (đồng giá 50.000 đồng), A5 - C6 và C7 (đồng giá 30.000 đồng).

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người hâm mộ, ban tổ chức sân Vinh sẽ mở thêm các quầy bán vé trực tiếp từ 14 giờ chiều 30-10, bên cạnh hình thức mua vé trực tuyến qua địa chỉ datve.slnafc.com.

Cuộc đối đầu giữa SLNA và CAHN nhận được sự quan tâm rất lớn bởi 2 CLB đang góp mặt trong nhóm dẫn đầu V-League 2026-2027.

Sau 5 vòng, SLNA đang gây ấn tượng khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ đang cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu sức sống, thi đấu gắn kết và biết cách tạo nên khác biệt dù không được đánh giá cao về chiều sâu lực lượng.

Trong khi đó, CAHN chỉ kém đội chủ nhà 1 điểm và vừa được lên dây cót tinh thần khi tạo nên chiến thắng lịch sử trước Cảng Thượng Hải tại AFC Champions League Elite hồi giữa tuần.

Sức hấp dẫn của trận đấu còn đến từ màn đối đầu giữa dàn cầu thủ trẻ tài năng của SLNA như Cao Văn Bình, Nguyễn Quang Vinh, Lê Nguyên Hoàng, Trần Đức Vinh… với những ngôi sao hàng đầu V-League bên phía CAHN như Leo Artur, Alan và Nguyễn Quang Hải. Đặc biệt, Nguyễn Đình Bắc sẽ là cái tên được người hâm mộ xứ Nghệ chờ đợi. Nếu kịp bình phục chấn thương, tiền đạo 22 tuổi có cơ hội đối đầu đội bóng quê hương. Khoảng cách chỉ 1 điểm giữa đôi bên làm trận đấu tại sân Vinh trở nên đặc biệt quan trọng.

Vé xem trận SLNA - CAHN đã được bán hết một số khu vực. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh tính chất chuyên môn, cuộc so tài còn mang ý nghĩa đặc biệt với khán giả Nghệ An. SLNA thông báo triển khai chương trình miễn phí vé vào sân dành cho thương binh, bệnh binh, học sinh, sinh viên và trẻ em cao dưới 130cm đi cùng phụ huynh.

Cụ thể, thương binh, bệnh binh có thẻ hoặc giấy chứng nhận được miễn phí vé vào cổng A2 - A3, trường hợp di chuyển bằng xe lăn được hỗ trợ vào sân qua cổng C6. Học sinh, sinh viên mang theo thẻ được miễn phí vé vào khán đài C qua cổng A5 - C7. Trẻ em cao dưới 130cm được miễn phí vé tại các khán đài khi đi cùng phụ huynh.

Đây là hoạt động tri ân của đội bóng xứ Nghệ, đồng thời tạo điều kiện để nhiều đối tượng khán giả có cơ hội đến sân cổ vũ đội nhà.

Ban Tổ chức sân Vinh kỳ vọng sẽ xác lập kỷ lục khán giả mới

Sức hút của trận SLNA - CAHN càng có cơ sở khi nhìn vào lượng khán giả đến sân Vinh từ đầu mùa. Ở vòng 1, cuộc tiếp đón Bắc Ninh thu hút khoảng 12.000 người. Đến vòng 3, trận đấu với Công an TPHCM tiếp tục ghi nhận khoảng 11.000 khán giả.

Với việc 2 khu vực vé đã sớm bán hết, cuộc đối đầu với CAHN được kỳ vọng sẽ tạo nên một cột mốc mới về lượng người đến sân Vinh tại V-League 2026-2027.

Trận đấu giữa SLNA - CAHN diễn ra lúc 18 giờ tối 31-10 trên sân Vinh.

HỮU THÀNH