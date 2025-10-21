Nam Định tìm hy vọng ‘giải hạn’ trước Gamba Osaka ở Cúp châu Á

CLB Nam Định vốn đang mất thăng bằng ở đấu trường V-League 2025-2026 khi có 3 trận thua liên tiếp. Thêm một “ải” khó khăn khác đang chờ đợi đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt ở chuyến làm khách tại vòng 3 AFC Champions League Two khi gặp Gamba Osaka tại Nhật Bản.

HLV Vũ Hồng Việt và Lucas tại buổi họp báo trưa 21-10

Gamba Osaka và Nam Định đang chia nhau hai vị trí đầu bảng vòng loại khi cùng có trong tay 2 trận thắng. Nhưng xét về lực lực, chiều sâu đội hình thì Gamba Osaka đồng đều hơn hẳn, thậm chí là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng.

Với Nam Định, hai trận đầu toàn thắng trước Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong-Trung Quốc). Kết quả tốt này giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có tinh thần tốt cho chuyến làm khách trên sân của Gamba Osaka (Nhật Bản). HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Đây là trận đấu quan trọng bởi cả chúng tôi và đối thủ đang cạnh tranh vị trí đầu bảng khi cùng có được 2 chiến thắng trước đó. Tôi rất ấn tượng với tuyến giữa của Gamba Osaka. Họ sở hữu 2 tiền vệ trung tâm vô cùng chất lượng. Ngoài ra, trên hàng công có tiền đạo nội mang áo số 7 cũng rất nguy hiểm. Đó là những cái tên mà chúng tôi cần lưu ý ở trận đấu này".

Dàn ngoại binh hùng hậu liệu sẽ giúp HLV Vũ Hồng Việt và Nam Định "giải hạn" sau 3 trận thua ở đấu trường trong nước?

Tạm gác sự chông chênh ở đấu trường V-League, Nam Định đang hướng đến 1 kết quả tốt tại Nhật Bản để “giải hạn”. Họ có thể hy vọng vào điều đó bởi ở đấu trường AFC Champions League vốn không giới hạn cầu thủ nước ngoài. Nam Định vốn xây dựng lực lượng với 11 ngoại binh cùng ra sân, và điều này có thể lại đến trong cuộc so tài với Gamba Osaka.

Ngoại binh Lucas Alves nhận xét: "Những đội bóng tới từ J-League đều rất mạnh, Gamba Osaka cũng không ngoại lệ. Chúng tôi có đôi chút kinh nghiệm đối đầu với các đại diện của Nhật Bản khi từng chạm trán với Hiroshima ở mùa giải trước. Sẽ không dễ dàng nhưng Nam Định thi đấu hết mình trong trận đấu ngày mai".

Nam Định vs Gamba Osaka lăn bóng vào lúc 17g ngày 22-10.

CAO TƯỜNG