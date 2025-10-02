Nam Định tiếp tục thi đấu thăng hoa tại đấu trường châu Á

Đội bóng thành Nam tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026 khi giành tiếp 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Eastern FC (Hong Kong - TQ) vào chiều 2-10.

Hansen ghi bàn thắng quyết định đem 3 điểm về cho đội bóng thành Nam.

HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục vận dụng tối đa nguồn lực ngoại binh trong chuyến làm khách lần này khi tung 10 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ Việt kiều là Phạm Ba ở đội hình xuất phát.

Ở bên kia sân, vốn đã thua trong trận ra quân nên Eastern FC nhập cuộc đầy quyết tâm, cũng như tận dụng ưu thế đá sân nhà. Diễn biến hiệp đầu khá cân bằng khi Nam Định chủ động đá chặt chẽ, không tạo nhiều cơ hội cho đội chủ nhà áp sát vòng 16m50 gây nguy hiểm cho khung thành nhà.

Nam Định tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở đấu trường châu Á

Sang đầu hiệp 2, phút 55, đội bóng thành Nam kịp ghi bàn vươn lên dẫn trước từ pha ghi bàn của Hansen. Bàn thắng giúp Nam Định lên tinh thần và thi đấu chắc chắn hơn trước sức ép ngày càng gia tăng từ phía đội chủ nhà.

Quãng thời gian cuối trận, đôi bên đều tận dụng các pha lên bóng tốc độ nhằm uy hiếp khung thành của nhau. Đáng tiếc cho Nam Định khi họ 1 lần đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Thắng 1-0 chung cuộc giúp Nam Định đạt 6 điểm để tiếp tục chia sẻ ngôi đầu bảng với CLB Gamba Osaka.

CAO TƯỜNG