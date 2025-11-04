Nam Định khó ‘đòi nợ’ Gamba Osaka

Loạt trận của lượt 4 vòng loại bảng AFC Champions League Two 2025-2026 diễn ra vào tối 5-11. Nam Định sẽ có cuộc tiếp đón Gamba Osaka trên sân Thiên Trường, đối thủ từng đánh bại đội bóng thành Nam trong trận lượt đi vào tuần trước.

Trợ lý HLV Andre Lima (bìa tráI) và hậu vệ Lucas tại buổi họp báo.

Trong buổi họp báo trước trận đấu vào ngày 4-11, trợ lý HLV Andre Lima khẳng định Nam Định sẽ thi đấu tốt khi tiếp đón Gamba Osaka tại vòng bảng AFC Champions League 2025-2026.

Ông Andre Lima nói: "Đây là trận đấu khó khăn. Gamba Osaka rõ ràng là đội rất mạnh, là ứng cử viên cho tấm vé đi tiếp ở bảng này. Nhưng chúng tôi sẽ chơi tốt và đã chuẩn bị kỹ trong tuần qua, tập luyện chăm chỉ và hăng say. Chúng tôi tự tin có một trận đấu tốt nhất".

Trong trận lượt đi, dù xuất phát với đội hình mạnh nhất, “tràn ngập” ngoại binh nhưng Nam Định không thể gây bất ngờ khi để thua với tỷ số 1-3. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Vũ Hồng Việt trong vai trò HLV trưởng ở đội bóng này khi ông phải chia tay ngay sau khi về nước.

Nam Định để thua 1-3 trong trận lượt đi tại Nhật Bản hồi tuần trước.

"Quãng thời gian vừa qua chúng tôi thiếu người vì chấn thương và bệnh, nhưng quy định ở AFC Champions League có thể sử dụng nhiều cầu thủ ngoại hơn. Tôi chưa thể tiết lộ danh sách đăng ký nhưng chắc chắn Nam Định có lực lượng ổn, tận dụng lợi thế sân nhà và giành kết quả tốt nhất", ông Andre Lima khẳng định.

Cùng tham dự buổi họp báo, hậu vệ Lucas cho biết: "Mục tiêu của đội luôn là giành chiến thắng. Khi thi đấu quốc tế việc được chơi trên sân nhà là một lợi thế. Chúng tôi cố gắng để chuyển hoá lợi thế ấy thành những kết quả tốt. Đội đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Càng trong tình cảnh này chúng tôi càng nỗ lực, quyết tâm, tập luyện chăm chỉ, nỗ lực, cùng nhau vượt khó”.

Cuộc so tài giữa Nam Định và Gamba Osaka diễn ra vào lúc 19g15, ngày 5-11, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Bảng xếp hạng hiện tại, Gamba Osaka đang dẫn đầu với 9 điểm; Nam Định theo sau với 3 điểm, Ratchaburi 3 điểm và Eastem 0 điểm.

Tin liên quan Nam Định chưa dừng chuỗi trận sa sút

CAO TƯỜNG