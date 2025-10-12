Nagelsmann bảo vệ Wirtz sau khởi đầu chậm chạp tại Liverpool

HLV đội tuyển Đức, Julian Nagelsmann đã lên tiếng bảo vệ ngôi sao Florian Wirtz khi cho rằng khởi đầu chậm chạp của tiền vệ tấn công 22 tuổi người Đức này tại Liverpool chỉ đơn giản là một phần trong quá trình thích nghi của anh với giải Ngoại hạng Anh.

Florian Wirtz có vẻ cũng đang đánh mất tự tin và sự bén nhọn khi trở về đội tuyển Đức.

Liverpool đã 2 lần phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của họ - lần đầu vào tháng 6 khi chiêu mộ tuyển thủ Đức, Florian Wirtz từ CLB Bundesliga, Bayer Leverkusen với mức phí chuyển nhượng ban đầu 100 triệu bảng (140 triệu USD), và các khoản thưởng tiềm năng lên đến 16 triệu bảng. Tuy nhiên, Wirtz vẫn chưa ghi được bàn thắng hay có pha kiến ​​tạo nào trong 7 trận đấu tại Ngoại hạng Anh cho nhà đương kim vô địch.

“Dù chưa ghi được bàn thắng nào, cậu ấy vẫn là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Ngoại hạng Anh”, Nagelsmann chia sẻ với Sport 1 sau chiến thắng 4-0 trên sân nhà của Đức trước Luxembourg tại vòng loại World Cup 2026. “Không phải lỗi của cậu ấy nếu các đồng đội không tận dụng được cơ hội, và các số liệu thống kê thậm chí còn chưa phản ánh hết toàn bộ câu chuyện”.

Wirtz gia nhập Leverkusen từ Cologne vào năm 2020 và nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tài năng sáng giá nhất Bundesliga - ghi 57 bàn thắng và có 65 pha kiến ​​tạo sau 197 lần ra sân cho Leverkusen. Nhưng sự xuất hiện của anh tại Anfield lại trùng hợp với những khó khăn của Liverpool mùa này, khi CLB phải chịu 3 trận thua liên tiếp. Bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng của Liverpool, Alexander Isak dường như đã chậm lại sau giai đoạn tiền mùa giải bị rút ngắn, trong khi Mohamed Salah không thể tái hiện phong độ phá kỷ lục của mình, chỉ ghi được 5 bàn thắng trong 21 lần ra sân gần nhất cho Quỷ đỏ.

“Wirtz cần phải làm quen với giải đấu. Tôi đã thấy cậu ấy chơi bóng hoàn toàn tự do. Cậu ấy biết mình có khả năng gì và mọi thứ vận hành như thế nào”, Nagelsmann nói thêm. “Không phải lúc nào mọi thứ cũng được trao cho cậu ấy dễ dàng - giờ đây cậu ấy biết mình cần phải nỗ lực hết mình”.

LINH SƠN