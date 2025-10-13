Na Uy gửi Erling Haaland trở lại Manchester sau trận thắng tưng bừng

Tiền đạo Erling Haaland đã được gửi trở lại Manchester trước trận giao hữu với New Zealand. Đội tuyển quốc gia Na Uy tiếp tục chuẩn bị trận giao hữu quốc tế vào Chủ nhật mà không cần đến ngôi sao xuất sắc nhất của mình.

Erling Haaland được phép trở lại CLB sớm hơn dự kiến

Đội tuyển Na Uy sẽ gặp New Zealand với sự tham gia của Sebastian Sebulonsen và Sverre Nypan. Tuy nhiên, một số cầu thủ chủ chốt đã được xả trại để trở lại CLB của mình, bao gồm Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Manchester City) và Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt). Trong khi đó, Felix Horn Myhre (Eliteserien Brann) đã rút lui khỏi đội hình do chấn thương nhẹ ở mắt cá chân.

Sự vắng mặt của Haaland đặc biệt đáng chú ý. Sau khi tỏa sáng trong chiến thắng toàn diện 5-0 của Na Uy trước Israel, tiền đạo của Manchester City đã được gửi trở lại Manchester trước trận giao hữu với New Zealand. Quyết định này, được đưa ra để anh có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo Erling Haaland tránh được sự mệt mỏi không cần thiết trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc đầu mùa giải.

Với việc cầu thủ 25 tuổi hoàn toàn tập trung vào các trận đấu với CLB, Na Uy có thể duy trì lợi thế cạnh tranh ở vòng loại World Cup 2026 mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của tiền đạo ngôi sao của họ.

HLV Stale Solbakken tiết lộ trận giao hữu với New Zealand hiện là cơ hội để các thành viên khác trong đội thể hiện mình. Ông thừa nhận là Na Uy “đang đến rất gần” với chiếc vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Công việc của ông và người hùng Haaland lúc này là tập trung vào trận vòng loại kế tiếp với Estonia – giành 3 điểm cần thiết để ghi tên mình vào vòng chung kết

Ở bảng I, Na Uy đã toàn thắng 6 trận với hiệu số bàn thắng bại là 26. Họ chỉ còn thi đấu 2 trận cuối: Tiếp Estonia trên sân nhà và chơi trên sân đội nhì bảng Italy – đội đang kém Na Uy 6 điểm và còn một trận chưa đấu - vào tháng 11.

Tuy nhiên, với hiệu số thắng bại vượt trội (+26 so với +7 của Italy) Na Uy chỉ cần thắng Estonia là bỏ túi chiếc vé chính thức ở bảng I này, bởi họ vẫn sẽ đứng đầu bảng dù có thua Italy 4 hay 5 bàn trắng. Sau chiến thắng Israel hôm thứ Bảy, Solbakken chỉ muốn khán giả và các cầu thủ ăn mừng thành công lớn lao của mình: "Tôi đã nói rằng tôi sẽ thất vọng nếu hôm nay mọi người không xuống đường. Tôi không nghĩ mình sẽ nói quá nhiều về cơ hội dự World Cup. Tôi chỉ tập trung vào chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Đó là suy nghĩ của tôi trong trận đấu trước, và bây giờ vẫn vậy".

